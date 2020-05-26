الحكومه تنفى رسائل مزيفه يتم تداولها تخص عن وزاره الصحه

اعلنت مصادر مسئوله فى الحكومه ان ما يتم نشره ومشاركته من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعى خول تعليمات صادره من وزاره الصحه غير صحيح على الاطلاق كما وان وزاره الصحه المصريه لم تصدر اى تعليمات بدلك حيث تلاحظ ان هناك من يقوم ببث واعاده نشر رساله على وسائل التواصل الاحتماعى منسوبه الى وزاره الصحه المصريه تقول ان “الوزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب الي المستشفيات عند الشعور باعراض ((كورونا)) أو أي مرض آخر”

وقالت نص الرساله المزيفه والمنسوبه الى وزاره الصحه

” ارسلت وزارة الصحة رسالة تحت عنوان (تعميم هام من وزارة الصحة) وجاء فيها ما يلي:

استعدت وزارة الصحة بتوفير 333 فريق استجابة سريع، كل فريق مكون من 5 اشخاص.

– في حال اشتباهك بالاصابة وظهور هذه الاعراض ( ضيق في التنفس – سعال – حمى ) ، ابق في منزلك لا تتوجه لاي مستشفى او مركز طبي او عيادة ، خروجك سينشر الفيروس اكثر .

– اتصل على الرقم 195 سيصلك فريق الاستجابة ويقومون بفحصك وتقديم الرعاية الكامله لك ..

لكل من وصلته الرساله ولم يقم بنشرها فاعلم انك شريك في قتل ابناء شعبك ….

مع تحيات وزارة الصحة

يرجى التواصل مع الرقم ادناه في حاله الشك بالاصابه بفايرس الكورونا

02358259

او الرقم المجاني 195″

وقالت المصادر ان هذه الرساله ليست مصريه او صادره عن اي جهه مصريه بدليل ان التلفونات المرفقه لا تخص مصر ولا اى وزاره او مخافظه مصريه

واهاب المسئولين بكل المواطنين باخرى الدقه وعدم الالتفات الى مثل هذه الشائعات