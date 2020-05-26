برلماني يقترح تخصيص أماكن عزل بالنقابات والشركات لأعضائها المصابين

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان؛ جميع مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأقترح أبو العلا تخصيص جزء من المقرات التي تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل . وأشار النائب: تقريبا كل النقابات والشركات لديها أندية إجتماعية ومصايف وقاعات للمؤتمرات ومن الممكن إستغلال هذه الأصول وتحويلها إلى مقرات للعزل للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة تحت إشراف وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هذه المؤسسات”. ومن الممكن أيضا أن تساهم المؤسسات عن طريق صناديق التكافل الإجتماعى داخلها في تحمل جزء من نفقات العزل الطبي لاعضائها المصابين بكورونا وتخفيف العبء عليهم.