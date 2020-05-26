برلماني يقترح تخصيص أماكن عزل بالنقابات والشركات لأعضائها المصابين

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان؛ جميع مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأقترح أبو العلا تخصيص جزء من المقرات التي تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل . وأشار النائب: تقريبا كل النقابات والشركات لديها أندية إجتماعية ومصايف وقاعات للمؤتمرات ومن الممكن إستغلال هذه الأصول وتحويلها إلى مقرات للعزل للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة تحت إشراف وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هذه المؤسسات”. ومن الممكن أيضا أن تساهم المؤسسات عن طريق صناديق التكافل الإجتماعى داخلها في تحمل جزء من نفقات العزل الطبي لاعضائها المصابين بكورونا وتخفيف العبء عليهم.
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