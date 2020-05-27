. وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الالبان بغرب النوبارية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء هشام امنة محافظ البحيرة، يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الالبان بغرب النوبارية.

واكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، على اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة كافة مزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، لافتا الى ان الوزارة تمتلك مزارع متميزة وتعد هذه المزرعة نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح.

واضاف ان الوزارة تعمل على كافة المحاور حاليا تعمل على زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من انتاجها بالمنافذ التابعة لها، فضلا عن توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي للمزارعين، وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي،فضلا عن الاهتمام بملف استصلاح الاراضي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الامن الغذائي

واشار الى ان جائحة كورونا، اثبتت ان الزراعة عنصر أساسي في اقتصاديات الدول، باعتبارها من القطاعات المرنة، والتي تتاقلم مع كافة الظروف والأحداث.

ومن جهته اكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة ان هناك تعاون جيد بين الوزارة والمحافظة، خاصة وان البحيرة بها حوالي ١,٨ مليون فدان زراعة، لافتا الى ان تلك المزرعة تعد من المشروعات التنموية المتكاملة التي تسهم في توفير الغذاء وكذلك توفير فرص العمل.

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الااضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان تلك المحطة تبلغ مساحتها حوالي، 6 افدنة بطاقة استيعابية كلية 1377 راس، للفتا الى انزارعدف من انشائها توفير نموذج عملي ناجح لمزرعة انتاج حيواني للاستفادة منه في انشاء المزارع، فضلا عن توفير العجلات العشار المحسنة وراثياً لصغار المزارعين كقروض ميسرة، وتدريب السيدات والمزارعين على تصنيع الالبان بأنواعها كمشروعات صغيرة لحل مشكلة تسويق الالبان لدى صغار المزارعين الذي يتطلب نقل مبرد.

واضاف ان المحطة تساهم في حل جزء من مشكلة تسويق المنتجات الزراعية حيث انه يتم الحصول على التغذية اللازمة للحيوانات بالتعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية في شراء البرسيم والاذرة الشامية لأعداد السيلاج والاعلاف المركزة من الجمعية العامة للاراضى المستصلحة.

وتضم المحطة مصنع البان لتصنيع: الجبن الموتزاريلا، الزبادى، الزبدة، الجبن القريش والدمياطى …….الخ).