الملا : التوقيع مع الشركات الفائزة في المزايدة العالمية التي تم طرحها بمنطقة البحر الأحمر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية في مناطق الامتياز البترولية بجنوب مصر طبقاً لبرامجها، وذلك بالرغم من التحديات التي تفرضها أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تواصل تنفيذ خططها مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية وغيرها .

وأضاف أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ رؤية القيادة السياسة لتنمية جنوب مصر من خلال تنفيذ مشروعات بكل المجالات والأنشطة البترولية، بهدف وضع المنطقة على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز وتلبية احتياجات محافظات الصعيد إلى جانب جهود توصيل الغاز للمنازل، والتي تسهم في تقديم خدمات حضارية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأعلن أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة في المزايدة العالمية التي تم طرحها بمنطقة البحر الأحمر لأول مرة، وجارى استكمال الإجراءات التشريعية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، مضيفاً أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعطى دفعة للمضي قدماً في خطط جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع البترول خاصة في المناطق البكر الواعدة .

وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، حول موقف أنشطة الشركة في جنوب مصر من استمرار برامج الاستكشاف والتنمية والإنتاج من خلال 13 اتفاقية في مراحل البحث و5 اتفاقيات في مرحلة التنمية بالإضافة إلى اتفاقية للبحث والتنمية، كما أن الشركة تقوم بالإشراف على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول في مرحلة الإنتاج هذا بخلاف اتفاقيتين في مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها .

وأضاف أن وتيرة العمل على صعيد المشروعات المشتركة لتجميع البيانات الجيوفيزيقية مستمرة حيث يجرى الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بمنطقة البحر الأحمر، بالتزامن مع العمل على مشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية، حيث تم إبرام ملحق عقد المشروع لبدء المرحلة الأولى منه لمساحة تزيد عن 110 ألف كم2، وتم إكمال الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في المشروع .

يذكر أن عوائد المشروع المشترك بالبحر الأحمر سجلت خلال الشهور الماضية أعلى إيرادات للدخل منذ انطلاق المشروع، وقد تم فتح قنوات اتصال مع شركات عالمية كبرى أظهرت اهتماماً بالاستكشاف في البحر الأحمر وتم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس لعرض الفرص المتاحة .

وأشار التقرير إلى أن الشركة نجحت في زيادة معدلات الإنتاج من مناطق امتيازها حيث تجاوز الإنتاج الكلى خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية مارس الماضي 7 مليون برميل بمعدلات إنتاج يومية بلغت 23 ألف برميل زيت خام يومياً، كما بلغ إجمالي إنتاج البوتاجاز عن نفس الفترة 3244 طنا بالإضافة إلى مليار و800 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، لافتاً إلى الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين وأربعة آبار تنموية وإصلاح 43 بئراً وإعادة إكمال 8 آبار .

وأضاف التقرير أن الشركة استمرت فى إضافة احتياطيات بترولية جديدة من خلال تنمية وتقييم الاكتشافات البترولية الأخيرة خاصة كشف شركة بتروجلف الأخير والذي أعاد إحياء منطقة جيسوم البحرية وأضاف احتياطيات كبيرة للزيت الخام وأنه يجري الآن إكمال البئر التقييمى GNN-4 بكميات انتاج أولية تبلغ 2100 برميل يومياً من الزيت الخام ، كما يجري البدء في الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 و GNN-6 ، كما حققت شركة بتروملاحة كشفاً بترولياً مؤخراً من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك نحو 140 قدم وجاري عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر علي الإنتاج .

وفى إطار استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الصعيد أوضح التقرير أنه قد تم توصيل أكثر من 137025 وحدة سكنية في محافظات الصعيد خلال الفترة يوليه 2019 إلى أبريل 2020، وجارى استكمال المتبقي من الخطة قبل نهاية العام المالي الحالي .