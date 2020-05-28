“الرى”: نجاح منظومة الرصد الالى و تكنولوجيا الاتصالات في إدارة وتوزيع المياه.

في إطار متابعته المستمرة لسير و أنشطة العمل خصوصاً في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة وباء كورونا المترافقة مع عطلة عيد الفطر الطويلة و بمراعة إجراءات التباعد الإجتماعي فقد وجة الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري ببذل فائق الجهد لضمان إستمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد و الإتصال (التليمتري) ، مع تشكيل و تفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة لضمان إستمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار و مسئولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية لإمكان إتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب ، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع و عدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين. و جدير بالذكر أن المنظومة المتطورة للرصد الآلي (التليمتري) ترتكز على تدفق البيانات من عدد (250) محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة و الفاصلة على إمتداد شبكتي الري و الصرف لكامل رقعة الجمهورية ، و هذه المنظومة أثبت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة و مستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار و المسئولين في جميع إدارات الري في مختلف محافظات مصر ، و ذلك بإستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و إنترنت الأشياء و بدون أدني تدخل للعنصر البشري. وتجدر الإشارة الى أن تشغيل المنظومة تأتى في إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والرى بتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المائية ، و ترشيد إستخدامها و تلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه حيث تساهم منظومة التيليمتري بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات و ترشيد إستخدام المياه.