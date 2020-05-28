اوغندا توجه الشكر لوزارة الرى المصرية على دعمها فى مقاومة الحشائش المائية

أرسلت الحكومة الأوغندية ممثلة في وزير الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك ” فينسيت باملانجاكى “خطاب شكر للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية للحكومة الأوغندية في مجال مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية .

وتجدر الاشارة الى انه نظراً لما شهدته أوغندا ودول الهضبة الاستوائية خلال الستة أشهر الماضية من سقوط موجة مرتفعة من الأمطار على بحيرة فيكتوريا مما ترتب عليه ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا إلى درجة غير مسبوقة وأدى الى تحرك جزر من الحشائش وورد النيل بمسطحات كبيرة تزيد عن 100 فدان باتجاه ميناء بورتابل وخزان أوين، مما تسبب في اغلاق محطة الكهرباء والاضطرار لفتح بوابات الخزان لتصريف المياه فقد تم الدفع بمعدات المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش لإزالة تلك الجزر من الحشائش وورد النيل، مما ساهم في حماية محطة توليد الكهرباء بخزان أوين وكذا ميناء بورتابل وتحسين المياه والوضع العام بالمدن والقرى المطلة على بحيرة فيكتوريا بين كمبالا وموكونو وأمام السد بأوغندا.

وجدير بالذكر ان التعاون المصرى الاوغندى فى مجال المياة يعتبر نموذج للتعاون والشراكة بين الدولتين ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية .

ويذكر انه جارى تنفيذ عدد (5) خزانات حصاد لمياه الأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي

وفي سياق متصل قامت البعثة المصرية بأوغندا وبتوجيهات من الدكتور عبد العاطى وتحت إدارة الدكتور عادل الجندى مدير عام الادارة العامة لخزان أوين ورئيس بعثة الري المصرى بأوغندا بالانتهاء من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا و عددها (6) استراحات عن طريق التشغيل الذاتي لترشيد الانفاق وتشمل كذلك سكيب حول عدد (6) استراحات.

جدير بالذكر ان تلك الاستراحات لم يتم اي اعمال تجديد لها منذ خمسين عاما.