رئيس الوزراء يبحث مع المجموعة الطبية تداعيات كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والاعلام وذلك لاستعراض اهو التطورات فيما يتعلق بفيروس كرونا فىً ظل ارتفاع معدلات الاصابه خلال ايام العيد .

كما يستعرض رئيس الوزراء تقارير وزارتى الصحة والتعليم العالى فيما يتعلق بعمليات الحجر الصحى فىً المستشفيات العامه والجامعية ومراكز الشباب