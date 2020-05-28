بعد لقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء : إجراء المسحات للفريق الطبي المخالط ..وقناة تواصل مباشر بين النقابة ومجلس الوزراء

عقد صباح اليوم لقاء عاجل بين رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى ونقيب الأطباء د حسين خيري، وبحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وذلك لاستعراض مستجدات الوضع في أزمة كورونا و لعرض المشاكل، التي تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، وفى البداية ثمن رئيس الوزراء، الدور العظيم الذي يقوم به الأطباء ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة وعرض النقيب أهم الأزمات التي يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا . وهى كالأتي : ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية، التي تم تخصيصها للعمل في مستشفيات العزل الجديدة ،وإجراء مسحات الpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا . التأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية . معاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية . ومن جانبه أكد رئيس الوزراء على توسيع إجراء تحاليل الـ ” pcr ” للطواقم الطبية فوراً، وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى . وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، أكد على توفرها في المستشفيات والمديريات، ولكنها أزمة روتين وسلوكيات أمناء المخازن وسيتم تغيير هذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومي . وعن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع أكد ” مدبولى ” على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أي أزمة فورا . أما عن شهداء الأطباء من مصابي كورونا، أشار إلى أنه لا خلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية، الذي أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتكفل بهذا الأمر، وأزمة أطباء التكليف فهي مازالت قيد التفاوض مع الجهات المعنية .