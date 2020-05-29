من السبت ..الكمامة أو الغرامة

يبدأ من يوم غدا السبت، تنفيذ قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن إجبارية ارتداء الكمامات، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا، مع عودة البلاد تدريجيا إلى الحياة العادية.

ويلزم القرار العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.ونص القرار على أن يعاقب كل من يخالف هذه الإجراءات بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه مصري.وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 20793 شخصا، توفي منهم 845 شخصا، وتعافى 5359 آخرين.