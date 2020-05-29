محمد فرج يكتب عن “البرنس” :الميراث وكل هذا العنف والكراهية

على الرغم من أن مسلسل البرنس التليفزيوني المصري (رمضان ١٤٤١ – مايو ٢٠٢٠) هو إعادة طرح لقضية اجتماعية قديمة، هي قضية توزيع الميراث والخلافات العائلية التي تنشأ بسببه، إلا أنه تمكن من الاستحواز على المشاهدين المصريين في الريف والمدينة، وعلى الرغم مما انطوت عليه حلقات المسلسل وحواراته ومشاهده وصراعاته من كم هائل من الحقد والكراهية والعنف والقتل، إلا أن هذه الحوارات والمشاهد والصراعات العنيفة بين أفراد عائلة البرنس لم تدفع المشاهدين للانصراف عنه بعد حلقة أو حلقتين.

موضوع الميراث مغامرة:

وظني أن هذا التمكن من الاستحواذ على المشاهدين يعود أساساً إلى قدرة القائمين على هذا المسلسل، تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً وموسيقى وغناء … وإنتاجاً بالطبع، فاختيار موضوع الميراث كموضوع للمسلسل مغامرة محفوفة بالمخاطر، فهي موضوع قديم للدراما في المسرح والسينما ومسلسلات وسهرات الإذاعة والتليفزيون، منذ المهزلة الأرضية رائعة يوسف إدريس المسرحية، والشهد والدموع رائعة أسامة أنور عكاشة التليفزيونية، وغيرهما الكثير.

لكن مسلسل البرنس أكد على أن موضوع الميراث على الرغم من قدمه، مازال قادراً على إثارة مواجع العائلات المصرية، ومازال قادراً على توليد قصصٍ وإبداعات درامية جديدة.

وأخطر ما قدمه مسلسل البرنس، هو تأكيده على أن هذا الموضوع، موضوع الميراث، مازال ينخر كالسوس في بنية العائلات والأسر المصرية ويمزقها ويفجر صراعاتها، وينفث سموم الكراهية والعنف بين أفرادها.

وقد غامر فريق عمل مسلسل البرنس، وبصفة خاصة المؤلف والمخرج الفنان محمد سامي، والممثلون جميعاً، عند اختيار الأول لموضوع هذا المسلسل، وموافقة الممثلين على تجسيد كل هذا الشر، أولاً لقدمه وتقليديته، وثانياً لما انطوى عليه من أفعال عنف وكراهية وقتل، تحتاج الإجادة في تجسيدها القدرة على اكتساب كراهية المشاهد، لعنفه أو لندالته أو لصمته أو لقلة حيلته.

ثلاثة عناصر:

وقد تضافرت ثلاثة عناصر رئيسية في إنجاح هذه المسلسل: ١- واقع العائلات المصرية، التي تعيش قصص ومآسي قضايا الميراث وحكاياتها التي لا تنتهي، ٢- وقدرة فريق عمل مسلسل البرنس على تجسيد حالة الكراهية والعنف بين أفراد العائلة وصراعهم حول الميراث، ٣- والخط الدرامي الرئيسي للقصة والسيناريو والحوار، الذي سار على طريق تراجيديا حتمية تفكك عائلة البرنس وانهيارها وفناء أفرادها.

فلم يترك أخوة رضوان البرنس (محمد رمضان) موبقة إلا وفكروا فيها وارتكبوها، ولكي يصل المؤلف إلى هذه الحالة ذهب بفعل العنف إلى ذروته، وبدأ الدراما والصراع من الذروة، التخطيط للقتل، قتل أسرة رضوان كلها، رضوان وذوجته وطفله وطفلته، ولأن عملية القتل لم تكن كاملة، جاءت كل الخطوات التالية لفتحي (أحمد زاهر) وذوجته فدوى (روجينا) وإخوته ياسر (محمد علاء) وذوج أخته رأفت (أحمد فهيم) واخته عبير (رحاب الجمل ) كلها محاولات واندفاعات محمومة ومسمومة لاستكمال المهمة، مهمة القتل.

وقد نجح أحمد زاهر وزملاؤه في حلف الشر، في أقامة هيئة أركان ميليشيا الكراهية والعنف، ونجحوا في اكتساب كراهية المشاهد، وساهمت أعمالهم في زيادة حجم التعاطف مع رضوان البرنس (محمد رمضان)، ودعمت خطواتهم ومخططاتهم، التي وصلوا بها لذروة جديدة بتركهم الإبنة الصغرى لرضوان في الشارع، دعمت رغبات المشاهد في انتظار الانتقام الحتمي القادم لرضوان من فتحي وأخوته وذوجته.

قصص قلة الحيلة:

وقد نجح السيناريو في إحاطة خط الصراع الرئيسي بقصص وتفاصيل مهمة، تخفف من حدة الصراع والكراهية والعنف دون أن تنفيه أو تنكره، وتضيف إليه خطوطاً جديدة وعجيبة، فالسيدتان الكبيرتان، ذوجة البرنس ( سلوى عثمان)، وأم فتحي (أحلام الجريتلي) لا يعلمان بمخططات القتل، ويرفضان تصرفات الأبناء تجاه رضوان وذوجته، لكنهما حين يعرفان لا يقفان مع رضوان ضد الأبناء القتلة، وإخوة رضوان الصغار عادل (أحمد داش) ونورا (ريم سامي) يرفضان مخططات قتل رضوان ومخططات حبسه، ولكنهما لا ينقذانه من الحبس، ويضيف السيناريو بهذه الشخصيات وحواراتها خط قلة الحيلة، عندهم وعند الأخ الأكبر عبد المحسن البرنس (إدوارد)، وخط الخضوع لعمليات الضغط والتهديد في الصراعات الاجتماعية والعائلية.

حلف رضوان:

ويوسع السيناريو من حلف رضوان بوجود مساندين مباشرين له كحبيبة صباه علا (نور اللبنانية) وأسرتها، أخيها حمادة (محمد مهران) وأمها (صفاء الطوخي)، والدكتورة شيماء (دنيا عبد العزيز) ، وغير مباشرين في السجن وخارجه، وينسج من سائق الميكروباص الأسطى محمود شفيق (محمد جمعة) وانتشاله لابنة رضوان الصغرى من الشارع والحفاظ عليها وتربيتها مع أبنائه وذوجته، وإرسالها إلى المدرسة وتعليمها قصة رقيقة رائعة، خففت كثيراً من حجم العنف والكراهية في المسلسل، وكانت كالبلسم للمشاهد في مواجهة مخططات ميليشيات فتحي وذوجته وإخوته القتلة.

خاتمة:

نجح السيناريو في إعادة طرح موضوع الميراث، كموضوع اجتماعي مازال يفعل فعله في إشعال الصراع والكراهية بين أفراد الأسر والعائلات المصرية والعربية، ويهدد بتدميرها، وأبدع في بناء العديد من شخصيات المسلسل والكشف عن تكوينها الثقافي والنفسي والقيمي في حالة صراعها من أجل المال والثروة، وغامر بما انطوى عليه العمل من عنف وكراهية وقتل، ونجح الفنانون في تجسيد هذه الشخصيات بكل تكوينها العقلي والنفسي تجسيداً فنياً صادقاً وحقيقياً، من الأب حامد البرنس (عبد العزيز مخيون) إلى رضوان البرنس (محمد رمضان) وكل فريق العمل، وخاصة حلف العنف والكراهية بقيادة فتحي البرنس (أحمد زاهر) ، فضلاً عن قيام بقية العناصر الفنية، خاصة الموسيقى والغناء بدورهما في تحويل هذه الموضوع إلى عمل فني كبير، فتحية لكل فريق العمل في مسلسل البرنس.