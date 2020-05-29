وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى وعضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسنى وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبد العزيز نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل . ويأتى هذا القرار فى إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى بإعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم ، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الإستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للإستثمار فى السوق المصرى .