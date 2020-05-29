وزير الزراعة يشدد على تقديم الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية والاهتمام بالترقيم والتسجيل والتلقيح الصناعي ومراكز تجميع الألبان

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدور الرئيسى لهيئة الخدمات البيطرية هو الرعاية البيطريه للثروة الحيوانيه والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات وشدد على د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بالاهتمام بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسى تسعى اليه الدوله من أجل تحسين السلالات الوراثية القصير طالب ايضا بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة لذلك والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الاطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة مشيرا إلى أنه سوف يتم متابعه كل مديرية والتأكد من تنفيذها لهذه التكليفات وزير الزراعة وجه بضرورة استكمال الترقيم للرؤوس ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات حتى يتم تحديث الحصر بشكل دوري من اجل توفير البيانات الصحيحة والتي تساعد في وضع الخطط وتحديد احتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية ومراكز تجميع الألبان كما شدد القصير على عدم ذبح الإناث والبتلو وان تكون هناك متابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية مؤكدا أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التكليفات وسوف تكون أساس تقييم واختيار القيادات