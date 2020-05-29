“تلاتة بالليل وشوية”..قصيدة جديدة للكاتب الصحفي مصباح قطب

تلاتة بالليل وشوية

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١

تلاتة بالليل وشوية

فى الوقت ده بالذات

الذكريات يا حبيبى

تِحب تِفرض نفسها

تاخد وتدِّى مع السكونْ

تدخل فى شُريان أو وريدْ

تُغمر خَلايا الرّوح

بطيفِ الحبيبة وحُسنها

وأنا باسيطر عالجنون

وباحسّها

بتُنكُش فى الصور

وفى كتبِ الحَنين

وف نور قمرْ

كان مالْ بزاوية

خمسة وأربعين

على وشّها

وكَشف إيدين مِتشبكين

وصوت يمام

فى القلب

وسَرَيان تيارات

فى المَسام

من بهجته

قام ارتفع وغيّر زاويته.

………….

٢

الذكريات يا حبيبى

بتغِير من بعضها

فيابريق العينين سِيب للصباح

دُور يلعبه

اويِنقل مباراة الغرَام إلى مَلعبه

ويدينى أمارات أكسَبه

كل وَرد وله نَديم

كل قبلة تجيب أفق

يامُ العلامة الكاملة

فى السّمات

بيكسرنى غيابك

فى الغَسق

وفى الشّفَق

وبيخلى الحرىر

ينسج ضلوعى هفهفة…

وأمنيات

الذكريات

………

٣

الذكريات يا حبيبى

تحب تعِند بعضها

تِغويك بنشوة مِربّعة

وتحُط حزن على أربعة

والذكريات كائنات

تيجى على زَهر الليمون

أو حَرف نُون

من عطور جِسمك

أو على مَطرة

تِنغمِش رَسمك

وأنا باحميكى

ببُردة أبويا

تُراودني بريحانة

فى كِتاب الجامعة

أو لَمسة يد

مَكّارة

فى ضلَام السّيما

ولحظة صَمت

جَبارة

يا مش بريئة ومش جريئة

لو تفصحى تطلع زهور من عدم

وأنا بطبيعتى حَانحنى

للجبين اللؤلؤة

واختفى

فى اليأس نافورة ألم

يا ذكريات

………

٤

فى شهر الصيام

وفى أُسبوع الآلام

وطول العام

فيه بينا حاجة مقدسة

افتكارى لقطة

فى فيلم الخطايا

وتانية فى تايتنك

لو لليالى بعد رابع حا أوصله

إنت مَدارى و امتدادى

وكلِمة كانت

يوم منافسة

بين فريد وحليم

وسَهرة فى خليج نعمة

ونَخلة

وثَمرة تُوت

تُصبغْ شَفايف بالغموض

بنفسجى

والسّحاب تَجميعات

لِحزن بُكرة

وانا الشّجى..

يا ذكريات

……………

٥

باعشقك.. يا شَقية

تلاتة بالليل وشِوية

ورَهبة اللحظة خَلف

قلعة قايتباى

ضَباب وعُهود وحُب

وحُضن مش مَقصود

ووَمْضة الشّفَقة

على قارب بعيد

وصَياد وَحِيد

بيتعارك مع الأمواج

ويتصالح مع رِزقه

وانا بااقول للفجر يا بختُه

هوه بِيخاوى الحقيقة

وأنا تايه

ف انتمائى

للمحيطات

العميقة

مع وَهمى وجنيّهْ.