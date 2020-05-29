عاجل للأهمية إلى وزير الكهرباء :انقطاع الكهرباء بساحل طهطا

انقطاع الكهرباء بساحل طهطا المتكرر سببة تهالك جميع الكبلات القديمة التى لم يتم تغيرها منذ ٢٠ عاما بينما تم تغير جميع الكبلات القديمة بطهطا بينما شبكة كهرباء ساحل طهطا لم يتم تغيرها منذ ٢٠ عاما ..

ساحل طهطا فى احتياج شديد لتغير الكبلات القديمة واستبدال الكبلات القديمة من ١٥٠ بتركيب البديل ٣٠٠ وذلك لحل هذة المشكة والتى ترتب عليها انقطاع الكهرباء باستمرار بالساعات بمنطقة النوايب والجيارين وليست المشكلة فى تركيب محول اضافى بالنوايب.

نطالب المسؤلين بتغير الكبلات القديمة المتهالكة بساحل طهطا وتشكيل لجنة من قطاع الكهرباء بسوهاج لفحص جميع الكبلات القديمة بساحل طهطا وتغيرها من ١٥٠ الى ٣٠٠ حرصا على الصالح العام ومصلحة المواطنين الذين عانوا من انقطاع الكهرباء المستمر وحرق الاجهزة الكهربائية الخاصة بهم.

*حمادة فرغلى امين عام حزب التجمع بسوهاج