وزير التنمية المحلية: التصدي لأي محاولات التعديات أو مخالفات بناء ..ورفع تراكمات المخلفات يومياً خلال أجازة عيد الفطر المبارك

شعراوي : رفع ٣٥٥ ألف طن مخلفات من الشوارع بجميع المحافظات والقاهرة الكبري تصدرت النسبة الأكبر

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن العاملين في الادارة المحلية بكافة المحافظات عملوا خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك علي خدمة المواطنين والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الاجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة .

وأشار شعراوي إلي أنه تم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات من بعض المواطنين لاستغلال فترة العيد وارتكاب مخالفات حفاظاً على حق الدولة وهيبتها.

وقال اللواء محمود شعراوى، أنه تم تنفيذ ٨٢٥ حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات متنوعة بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة نجحت في استرداد ٢٥ فدان و٢٠ ألف متر مربع من أملاكها بعدد من المحافظات خلال أسبوع العيد في الفترة من يوم السبت ٢٣ مايو وحتي الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠ ، حيث تم تنفيذ ١٢٠ إزالة لتعديات قام بها بعض المواطنين علي أراضي الدولة سواء بإقامة مبانى وأسوار وكذا بالزراعة عليها.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم الجمعة من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال أجازة عيد الفطر المبارك فيما يخص ما تم إزالته من تعديات علي أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء .

وقال وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت فى إزالة ٥٥٥ حالة لتعديات بالبناء علي ٢٥ فدان أرضي زراعية ملكية خاصة للمواطنين ، كما تم إزالة ١٥٠ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٢٥ ألف متر مربع .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها ، وشدد شعراوى على ضرورة إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة فى هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بكل حسم لأي تعديات فى ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

وفيما يخص جهود المحافظات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من داخل المدن والمراكز خلال أجازة عيد الفطر ، أعلن اللواء محمود شعراوي عن نجاح المحافظات في رفع ٣٥٥ ألف طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع والتخلص الآمن منها وذلك خلال الفترة من ٢٣ مايو 2020 وحتى ٢٨ مايو.

وقال شعراوى أن كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بلغت ٤٧٪؜ من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات .

وكشف وزير التنمية المحلية عن نجاح محافظة القاهرة في رفع ١١٠ ألف طن من المخلفات الصلبة و الجيزة ٤٣ ألف طن والقليوبية ١٧ ألف طن ، والأسكندرية ٢٥ ألف طن ، وبنى سويف ٤ آلاف طن وجنوب سيناء ٨١٧ طن ، والغربية ١٢ ألف طن وأسيوط ١٠ آلاف طن والسويس ١٦٣٦ طن والمنوفية ١٦ ألف طن ، والشرقية ١٥ ألف طن ، والإسماعيلية ٦٢٠٣ طن والأقصر ٣٦٨٩ طن ، والدقهلية ١٠ آلاف طن والمنيا ١٠ آلاف طن وأسوان ٣ آلاف طن والفيوم ١٠ آلاف طن وقنا ٢٦٧١ طن ، وكفر الشيخ ١٢ ألف طن ، والبحيرة ٢١ ألف طن ، ومطروح ٣٣٦١ طن ، والبحر الأحمر ٢٨٢٢ طن ، ودمياط ٤٤٤٣ طن وشمال سيناء ١٠٨٢ طن وبورسعيد ٢٣٠٧ طن والوادى الجديد ٥٨٧ طن ، وسوهاج ٨ آلاف طن .

وأشاد شعراوي بالجهود التى بذلتها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن ، وهيئات نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة وجميع العاملين بمنظومة النظافة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية خلال أجازة العيد للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .