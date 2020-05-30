حزب التجمع ينعي القائد اليساري المغربي و الأممي الكبير عبد الرحمان اليوسفي

ينعي حزب التجمع في مصر برئاسة النائب سيد عبدالعال القائد اليساري المغربي و العربي و الأممي الكبير الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أحد مؤسسي و قادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1959 ،والكاتب الأول الأسبق و رئيس الوزراء سابقا،والذي توفي عن عمر يناهز 96 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وشغل اليوسفي وهو من مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري في المغرب، منصب الوزير الأول بين 1998 و2002، وتولى هذه المسؤولية بعد مسار طويل من المعارضة السياسية والعمل النقابي.

وفي سنة 2016، كان عاهل المغرب، الملك محمد السادس، قد زار اليوسفي داخل المستشفى، كما أطلق اسمه على شارع في مدينة طنجة شمالي البلاد، مسقط رأس الراحل.

ساهم الراحل(1924\2020) بالموازاة مع نضاله الوطني المسلح و السياسي من أجل استقلال المغرب ثم نضاله و كفاحه لأكثر من سبعين سنة من أجل إرساء القواعد و المؤسسات الديمقراطية و دولة القانون و المؤسسات و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية و الحرية و التسامح و الوحدة و حقوق الإنسان..وساهم بالإضافة إلى هذا في إشاعة و تنمية هذه القيم الإنسانية و الاختيارات السياسية و الثقافية النبيلة عربيا و دوليا على الصعيد الحقوقي( المنظمة العربية لحقوق الإنسان و اتحاد المحامين العرب ) و على الصعيد السياسي ( الأممية الاشتراكية ) .

تعرض الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي لاعتقالات عديدة و حكم عليه بالإعدام ، و عاش المنفى لسنوات ، و يعد بالنسبة للشعب المغربي بكل مكوناته و أطيافه أحد أهرامات النضال الوطني الديمقراطي و أحد أكبر رموز العفة و النزاهة و نظافة الذمة.