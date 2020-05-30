بعد تطويرها بجهود ذاتية.. حدائق الري بالقناطر الخيرية جاهزة لإستقبال الزائرين

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري انه جارى الإنتهاء من تأهيل وتطوير كافة حدائق الري بالقناطر الخيرية والتى تتميز بموقع فريد بين فرعي النيل دمياط ورشيد باجمالي مساحه حوالي ٦٨ فدان موزعه على ١٠ حدائق تابعة للوزارة وأشار الى ان جميع أعمال التطوير للحدائق تقوم بها الوزاره ذاتياً بأيادي أبنائها من المهندسين والفنين والعاملين ، و يتم إجراء أعمال الصيانه والنظافه لها بصفه دوريه على مدار اليوم حتى في فترات الإغلاق الحاليه للمحافظه عليها وعلى جاهزيتها لاستقبال الزائرين عند إعاده الفتح. وأوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة أنه تم الإنتهاء من أعمال التطوير بحديقه (عفله) أشهر واكبر تلك الحدائق بمسطح ١٣ فدان وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمه والجديده وتطل على النيل بواجهه ساحره بممشى اهل مصر ، و تتميز بوجود انواع من الأشجار الفريده المعمره التي يزيد عمر بعضها عن مائه عام مثل (التين البنغالي)وتتميز بأشجار نادره (السرسوع.. بمبكس.والفيكس فيكتوريا والنخل الملوكي ….) بالاضافه إلى الشلالات الصناعيه والبرجولات الخشبيه والمشايات الزلطيه ومسطح كبير من النجيله الخضراء كما تم الانتهاء من أعمال التطوير لحديقه المركز الثقافي لعلوم المياه على مساحه ٨ افدنه وتتميز بوجود نماذج للتجارب واعمال الري مثل الساقيه والشادوف وغيرها داخل الحديقه بالاضافه إلى مسطح كبير من النجيله الخضراء والأشجار النادره والمشايات والبرجولات والخدمات المتنوعه وأضاف رئيس مصحة الرى انه جاري الانتهاء من أعمال التطوير لحديقه النيل والتي تتميز بموقع فريد بمسطح ٦ افدنه وتقع على البر الأيسر لفرع رشيد امام قناطر محمد علي القديمه والحديقه وتتميز بممشي اهل مصر بطول ٥٠٠ م علي النيل وهو أطول ممشى للحدائق على النيل ، وأضاف أنه تم إعاده تخطيطها وتزويدها بمشايات وبرجولات خشبيه ومطعم على النيل وقاعه أفراح ، بالاضافه إلى الأشجار النادره والمسطح الأخضر الكبير. وجاري الإنتهاء من تأهيل وتطوير باقي الحدائق تباعاً