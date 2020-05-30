تشكيل لجان للعزل المنزلى وتخصيص أرقام ساخنة للتواصل مع المشتبه بإصابتهم بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تشكيل لجان للعزل المنزلى بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وعدد( 2) من أخصائى إدارة الطب الوقائى ، وسيتم الإعلان عن اللجان بأرقام تليفونات على الصفحة الرسمية للمحافظة لتيسيرعملية التواصل مع المشتبه بإصابته ، بحيث تتولى اللجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات ، جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بحضور محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة وعميد كلية الطب ومدير المستشفى التعليمى ومدير فرع التأمين الصحى ووكيل مديرية الصحة ومدير مستشفى حميات شبين الكوم ومدير مستشفى جراحات اليوم الواحد ومدير الطب الوقائى .

حيث تناول الإجتماع مناقشة عدد الأسرة المتاحة بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمى بنطاق المحافظة وعدد أسرة العناية ونسب الإشغال ، وقد كلف المحافظ وكيل وزراة الصحة بإعداد بيان بعدد الأسرة بكافة المستشفيات بالمحافظة للوقوف على مدى نسبة الإشغال والمتاح منها وأيضاً أسرة العناية المركزة المتاحة وسيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة لإعلام المواطنين بالأماكن المتاحة لإستقبال مرضى كورونا.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع التأمين الصحى عن الإنتهاء من تجهيز ( 50) سرير بمستشفى الهلال بشبين الكوم لإستقبال حالات الكورونا وسيتم التنسيق مع جامعة المنوفية لنقل مرضى الأورام من مستشفى الهلال لتلقى العلاج بمعهد الكبد بشبين الكوم بما يعزز عدد الأسرة والإستفادة منها في مواجهة أزمة كورونا، كما أكد مدير المستشفى التعليمى بشبين الكوم على أن المستشفى التعليمى تستمر في إستقبال مرضى الطوارىء على مدار ثلاثة أيام مضيفا إلى توافر (52 ) سرير و( 10 ) أسرة عناية مركزة للمساهمة في أزمة كورونا.

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمبادرة مجموعة العربى في توفير ما يقرب من ( 160 ) سرير لمواجهة كورونا ، مناشداً رجال الأعمال بأن يحذوا حذوهم للوقو ف بجانب الدولة في هذه الأزمة ، مضيفاً بأن هناك عدد من رجال الأعمال بادورا بتجهيز بعض المقرات ، وعليه كلف المحافظ وكيل وزراة الصحة بإعداد بيان يتضمن المنشأت الصحية التى يمكن تجهيزها من خلال المشاركة المجتمعية للمساهمة في مواجهة أزمة كورونا.

كا قدم محافظ المنوفية الشكر على مبادرة الدكتور محمود أبو قورة عميد كلية الطب بجامعة المنوفية للتعاون في هذه الأزمة ، مؤكداً على أن الجميع يداً واحدة للخروج من هذه المرحلة الراهنة ، كما تم التنسيق على أن مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل مرضى الطوارى على مدار الأسبوع بدلا من ثلاثة أيام فقط لتقديم خدمة طبية جيدة فضلاً عن إستقبال مرضى الأورام من مستشفى الهلال لتلقى العلاج بمعهد الكبد بشبين الكوم .

وفى نهاية الإجتماع شدد محافظ المنوفية على إستمرار متابعة المخالطين ومخالطيهم للحد من نقل العدوى بين المواطنين والتأكيد على الإلتزام بالإجراءا ت الوقائية والإحترازية ضمن قرارات مجلس الوزراء ، مناشداً المواطنين بالإلتزام بإرتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.