الكمامة اجبارى بتعليم المنوفية تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء

كتب عادل شحتينو

اصدر أحمد سويد مدير مديرية التعليم بالمنوفية صباح اليوم الأمر الادارى رقم (10)

والذى يقضى بعدم السماح مطلقاً لأى من العاملين بديوان المديرية أو الادارات التعليمية أو المدارس أو الجهات التابعة أو المترددين عليها بدخول هذه الأماكن إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية.كما يكلف العاملون بالأمن بمتابعة ذلك بكل حزم ودقة وبلا تهاون.ومن يخالف لذلك يستوجب المسائلة القانونية

كما يُعمل بهذا الأمر من تاريخه ويُعمم على جميع المعنيين بالأمر.