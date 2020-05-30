محافظ كفر الشيخ فى جولة تفقدية لبعض المشروعات

وفي استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومحافظة كفر الشيخ

وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وربنا يحفظ بلدنا من كل سوءف