أيمن أبو العلا يطالب برسائل وفيديوهات لتقديم الدعم النفسي للمواطنين بسبب فيروس كورونا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما جاء في تقرير الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، بشأن الاتصالات التى تلقاها الخط الساخن للدعم النفسى أثناء أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل الماضي، يؤكد مدى التأثير النفسي السلبي على المصريين بصفة عامة والمصابين بصفة خاصة بما يستوجب التحرك في هذا الشأن من أجل مساندتهم فيما يتعلق بالشق النفسي .

وأوضح النائب أن تلقى 1047 مكالمة هاتفية من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، يحمل رسالتين الأولى أن هناك اهتمام من جانب المواطنين بأهمية الصحة النفسية بشكل عام في هذه الأزمة، أما الرسالة الثانية فتؤكد مدى التأثير السلبي للفيروس على صحة المصابين بصفة خاصة.

وطالب أيمن أبو العلا، في ضوء هذا التقرير أهمية التركيز على ملف الصحة النفسية في علاج كافة المواطنين بصفة عامة والمصابين بفيروس كورونا بصفة خاصة، لافتا إلى أن وجود إخصائيين نفسيين في كل مستشفيات العزل الصحي ضرورة لا غنى عنها.

وقال: حالة الرعب والهلع التي تنتاب المواطنين مع تزايد الأعداد فضلا عن حالة التنمر في بعض الأحيان التي يتعرض لها المصابين أو حتى ذويهم وما حدث من قبل من بعض التصرفات في دفن ضحايا الفيروس، كل هذه الأمور تتطلب التركيز على توفير العلاج النفسي اللازم لجميع المواطنين الذين يعانون من ضغط نفسي وعصبي.

واقترح أبو العلا، على وزارة الصحة عمل فيديوهات عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك السوشيال ميديا لتقديم الدعم النفسي اللازم للمواطنين بصفة عامة والمصابين بصفة خاصة، مشددا على ضرورة أن تكون حملات التوعية في الأساس للتحذير والتنبيه وليس لبث الرعب والفزع بين المواطنين.

كما أكد مجددًا عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ألا يقتصر الخط الساخن على تلقي اتصالات مصابي فيروس كورونا فقط ولكن أيضا لجميع المواطنين، لاسيما في ظل حالة الفزع التي تصيب عدد كبير بسبب تزايد أعداد المصابين يوميا.