” النقل”: الدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض محطات السكة الحديد

بناءعلى توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطاري ٩١١ علي خط القاهرة الاسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا والعودة بقطار ٣٩٢٠ علي خط الاسكندرية القاهرة ليقوم من محطة الاسكندرية الساعة الرابعة وعشرة ظهرًا.

كما سيتم وقوف قطار ١٠٠١ القادم من اسوان الي القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، ابوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج الي القاهرة اعتبارًا من الغد الساعه ٧.٢٥ من سوهاج للوقوف بجميع المراكز.