الكيمائي عماد حمدي:التعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام  تقلص دور العمل النقابى بشكل كبير

أكد الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،على أن التعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام رقم 293 لسنة 1991،والمطروحة حاليا للنقاش في مجلس النواب ،حرمت القيادات العمالية من نسبة الـ 50% من مجلس الادارة، وحددت عضو أو اثنين على الأكثر، وهو ما يحرم العمال من حقهم فى وضع اللوائح والقرارات الخاصة بهم .

وأوضح عماد حمدى،أن التعديلات تقلص دور العمل النقابى بشكل كبير، لافتا إن هناك تحرك على مستوى اتحاد عمال مصر، لاضافة بعض التعديلات المتعلقة بحقوق العاملين فى الجلسة العامة للبرلمان قبل اقرار التعديلات .

وقال “حمدي” أن النقابات العامة الصناعية قدمت مذكرة تتضمن رؤيتها حول تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 293 لسنة 1991،الى جميع الجهات المعنية ولكن دون جدوى حتى الأن ،مشيرا إلى أن رؤية العمال تحقق الاستقرار في العمل وبالتالي زيادة الإنتاج ،والتوزان بين أطراف الإنتاج .

أضاف عماد حمدى أن النقابات العامة حضرت جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى اليوم الثانى ، وقدمت مذكرة توضح رؤيتنا، التى تتضمن التركيز على أهمية أن يكون رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس إدارة الشركة وليس له صوت معدود ، فى حين أن التعديلات لا تتضمن ذلك ،مطالبا اعادة التعديلات للحوار المجتمعي للتوافق عليها قبل إقرارها .