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فيديو ..حزب التجمع يهنئ الشعبين المصري والصيني بمناسبة مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كتب جريدة الأهالي
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يتقدم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بالتهنئة للشعبين المصري والصيني بمناسبة مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية البلدين….ويصادف يوم 30 مايو الجاري الذكري الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، باعتبارهما من أقدم الحضارات في العالم، وتضرب جذور الصداقة الصينية المصرية في أعماق التاريخ.

هذا الفيديو للاحتفال بذكرى مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر.

الاحتفال بذكرى مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر

يصادف يوم 30 مايو الجاري الذكري الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، باعتبارهما من أقدم الحضارات في العالم، وتضرب جذور الصداقة الصينية المصرية في أعماق التاريخ. هذا الفيديوللاحتفال بذكرى مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. #الصين #مصر

Posted by ‎中国驻埃及大使馆السفارة الصينية في مصر‎ on Friday, May 29, 2020

 

 

 

 

جريدة الأهالي
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