فيديو ..حزب التجمع يهنئ الشعبين المصري والصيني بمناسبة مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يتقدم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بالتهنئة للشعبين المصري والصيني بمناسبة مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية البلدين….ويصادف يوم 30 مايو الجاري الذكري الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، باعتبارهما من أقدم الحضارات في العالم، وتضرب جذور الصداقة الصينية المصرية في أعماق التاريخ.

هذا الفيديو للاحتفال بذكرى مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر.