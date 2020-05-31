محافظ المنيا يتابع التزام العاملين والمواطنين بالمصالح الحكومية بارتداء الكمامات الواقية

كتب اسامه سيد عبد العال

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية واماكن تقديم الخدمة ، بارتداء الكمامات الواقية ،تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء .

تفقد المحافظ سير العمل بالإدارات المختلفة بمجمع المصالح الحكومية، وكذلك المركز التكنولوجي، وعدد من البنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

ويهيب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.