“الايكونوميست” كرونا يغير قواعد الاقتصاد العالمي ..وعلي الحكومات مواجهة ازمة الديون والتفكير في زيادة الايرادات

*تقرير مارسيل سمير:

اصدرت ابحاث الإيكونيميست تقرير حول الازمة الحادة للديون وذكر التقرير إن جائحة الفيروس التاجي ستغير قواعد الاقتصاد العالمي. سيتم فقدان النمو في 2020 و 2021 و لا يتوقع تعافي اقتصادي لمستويات ما قبل كرونا حتى عام 2022. وسيتطلب مكافحة الوباء جهودًا مالية ، في ضوء انخفاض الإيرادات المالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والنفقات الاجتماعية. حكومات العالم المتقدمة زادت من الانفاق العام وبالتالي زادت النفقات العامة و مستويات الدين العام سترتفع بشكل حاد هذا العام. سيتعين على الحكومات في نهاية المطاف مواجهة تراكم الديون. للحد من العجز المالي ، ولن تكون الحكومات في معظم الدول المتقدمة قادرة على متابعة خفض الإنفاق ،و غير محتمل أن تتمكن الحكومات من تحقيق المدخرات التي يمكن أن تحد بشكل كبير من أرصدة الديون. في العديد من الاقتصادات ، كان القطاع العام انكمش عن ما كان عليه قبل الأزمة المالية 2008-2009. إن تخفيضات الإنفاق على الرعاية الصحية ، على سبيل المثال تعد أمر غير محتمل ، حيث أدى الوباء إلى تسليط الضوء على الضغط الذي تتعرض له الانظمة الصحية بسبب التدابير التقشفية.

الحكومات لم يعد لديها مساحة مالية للمناورة وبدلاً من خفض الإنفاق بشكل كبير ، من المرجح أن تنظر الحكومات إلى الجانب الآخر من ميزانياتها العمومية وتفكر في زيادة الإيرادات المالية. و بين الاقتصادات المتقدمة ، كان الاتجاه على مدى السنوات الأربعين الماضية هو حفض ضرائب دخل الشركات والأفراد. لكن التغييرات الديمغرافية ستجبر الحكومات على عكس ذلك في نهاية المطاف. قد تعني أزمة الفيروس التاجي أنه سيتعين عليهم القيام بذلك في وقت أقرب ، وغير واضح ما إذا كانت الحكومات ستكون قادرة على زيادة الضرائب بسرعة كافية لتكون هذه الإجراءات كافية. وقد يتسبب ذلك في خفض الاستثمار

واشار التقرير ان أزمات الديون السيادية يمكن أن تندلع مرة أخرى في منطقة اليورو ولن تواجه معظم البلدان المتقدمة ، وخاصة تلك التي تمكنت من الاقتراض بعملتها الخاصة ولديها أسواق رأسمالية محلية عميقة ، قضايا الديون السيادية. ومع ذلك ، لا تتمتع جميع البلدان بمثل هذه الظروف. ونتيجة لذلك ، قد تجد بعض البلدان المتقدمة ، على المدى المتوسط ، نفسها على حافة أزمة ديون. وسيتضاعف ذلك في الدول الاروبية التي كانت اشد تضرراً بالفيروس ولا تزال دول جنوب أوروبا تتعافى من سنوات من التقشف ، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين العام ، وارتفاع معدلات الاعمار والعجز المالي المستمر.وسيتحرك البنك المركزي الأوروبي بسرعة لاحتواء التداعيات ، لكن أزمة الديون في أي من هذه البلدان ستؤدي إلى اضطراب هائل في الأسواق المالية. في المقابل ، انتشرت الأزمة بسرعة في جميع أنحاء العالم

وستعطي المساعدة المتعددة الدول الفقيرة مساحة للتنفس ، الأكثر تضرراً ً ستكون الدول الاكثر فقراً هذا السيناريو ؛ فقد ارتفعت مديونيات تلك الدول بشكل حاد على مدى السنوات العشر الماضية. في محاولة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء ، قدمت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، جنباً إلى جنب مع أغنى دول العالم ، دعماً مالياً كبيراً للمساعدة على تخفيف العبء المالي على اقتصادات السوق المنخفضة الدخل والناشئة. وزاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى من دعمهم التمويلي في حالات الطوارئ ، وتخفيف عبء الديون على جدول الأعمال ، مجموعة العشرين تقدم دعمًا ماليًا كبيرًا من خلال تعليق سداد الديون لكن هذا لا يعد شطب للديون بل هو تاجيل سداد ستظل مستحقات الديون وسيستمر تراكم الفوائد مع مرور الوقت وستخرج العديد من الدول مثقلة بالديون . لكن ستمنح هذه الجهود الدول الفقيرة في العالم بعض الوقت للتنفس على المدى القصير ، بالإضافة إلى تحرير واتاحة موارد لتعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية وتنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي والإغاثة.

وللصين دور رئيسي كدائن هي أكبر مقرض فردي للبلدان منخفضة الدخل والأسواق الناشئة بشكل عام قد يعقد عملية اعادة الهيكلة .قد نشأت في كثير من الأسواق الناشئة فرص مالية عالية للصين من خلال التسهيلات الائتمانية وترتيبات القروض التي كثيرا ما ترتبط بالمشاريع التجارية، التي يتم تأمينها بأسعار السوق ومدعومة بضمانات. تقرير نشر في يونيو 2019 من قبل معهد كيل للاقتصاد العالمي قدر أن البلدان النامية والأسواق الناشئة المستحقة ن دول الأسواق النامية والناشئة مدينة بقيمة 38 مليار دولار أمريكي للصين في نهاية عام 2017، مقارنة بمبلغ 246 مليار دولار أمريكي مستحقة لمجموعة أعضاء نادي باريس الـ 22. وقد زادت المبالغ غير المسددة بنسب أكبر في السنوات الأخيرة، نظراً لتعهدات التمويل التي قطعتها الصين، وخاصة في البلدان الأفريقية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على إعادة التفاوض على القروض التي قدمتها إلى الدول الفقيرة. وقد تقبل الصين بالتمديد لجزء من الديون. ولكن إذا لم تتم إعادة هيكلة الديون أو سدادها، فقد تتطلع الصين إلى الاستيلاء على بعض الأصول من دائنيها، كما فعلت مع ميناء في سريلانكا في عام 2018. وعلى المدى المتوسط، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة اعتماد البلدان الفقيرة على الصين.

ان تخفيف عبء الديون على نطاق واسع يواجه تحديات كبيرة ويمكن أن يتحول الاهتمام إلى إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبء الديون على نطاق أوسع مع تطور أزمة الفيروس التاجي في العالمين النامي والناشئ. وسوف تتطلب الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه قيادة مجموعة العشرين، ودعم المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، والأهم من ذلك، المشاركة الكاملة للصين. وإضافة الدائنين من القطاع الخاص الي المزيج السابق إلى هذا المزيج السابق من شائنه أن يوفر دفعة كبيرة، ولكن هذا أمر غير مرجح. ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت صناديق الاستثمار الخاصة ستقبل إعادة هيكلة الديون، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الشروط. وتشير الطبيعة المنقسمة الحالية للجغرافيا السياسية العالمية، فضلاً عن السابقة التاريخية، إلى أن أي إعادة هيكلة أو شطب للديون من المرجح أن تحدث على أساس كل حالة على حدة بدلاً من أن تكون سياسة واسعة النطاق. إن إعادة هيكلة الديون التي طال أمدها وفوضويتها قد يجعل أزمات الديون السيادية أسوأ. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وقوع الاقتصاد العالمي في ركود آخر، ربما أعمق كثيراً.