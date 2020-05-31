اعدام نصف ذبيحة بقرى بسلخانة مطوبس غير صالحة للاستهلاك الادمى لاصابتة بمرض السل

تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ وتعليمات الدكتور أيمن عبداللاه وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ وتعليمات المهندس استفتاح ابوابراهيم رئيس مجلس مدينة مطوبس والدكتور خالد البراوي مدير عام الصحة العامة والمجازر بكفرالشيخ ود اسامه عوض مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ

على دوروأهمية المجازر المصرية في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال الكشف على الذبائح داخل المجازر الحكومية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تم اليوم إعدام ربع خلفي لذبيحة بقرى يزن ٧٥ كجم لاصابته بمرض السل وذلك بعد الكشف عليها داخل مجزر مطوبس والتأكد من الإصابة بالمرض بواسطة اللجنة المشكلة من دعلي الفتياني مدير الإدارة والدكتور هنداوي حسام الدين رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس و الدكتور حمدي سالم مدير مجزر مطوبس وتم الإعدام حسب الاشتراطات والإجراءات الصلاحية فى حضور نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس ايمان النحراوي