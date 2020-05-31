ضبط 7000 رغيف مدعم بتوك توك قبل بيعها بالسوق السوداء لاصحاب مزارع المواشى

تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ لاستمرار الحملات الرقابية على المحلات العامة والمخابز بتوجيهات المهندس استفتاح ابوابراهيم رئيس مركزو مدينة مطوبس اسفرت الحملة المشكلة من

ايمان النحراوي نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس ود/ هنداوي حسام الدين مديرالتفتيش على اللحوم بمطوبس ود / سيد الوردانى مفتش تموين مطوبس و سعد محفوظ مفتش تموين مطوبس عن ضبط ٧٠٠٠ رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومازالت الحملات مستمرة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد داخل مدينة مطوبس والقرى والتوابع