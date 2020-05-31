“الهجرة”: إعداد قاعدة بيانات للطلاب المصريين بالخارج غير المسجلين بالبعثات الرسمية

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من طلاب المصريين بالخارج المتواجدين في مصر حاليًا عقب عودتهم من الدول التي يدرسون بها.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن لقائي بالطلبة المصريين العائدين يأتي بهدف البدء في إعداد قاعدة بيانات للطلبة المصريين غير المسجلين بالبعثات الرسمية حتى نتمكن من التواصل الدائم مع هذه الشريحة والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم للترويج عن مصر خارجيا والتصدي لأية محاولات تشويه لصورة مصر في الخارج، فهؤلاء الشباب لديهم القدرة على التأثير في مجتماعتهم المحيطة خاصة على مستوى زملائهم في الجامعات بالمجتمعات المختلفة.

شارك في اللقاء كل من محمد حسن، طالب بكلية الفنون المسرحية بجامعة بول فاليري في مدينة مونبلييه بفرنسا، وآيه البرادعي طالبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة رايرسون في مدينة تورنتو الكندية، ونانسي عاشور طالبة بكلية ويليسلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكريمة باظة خريجة كلية هندسة عمارة بجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية، وحسام نجمي طالب في كلية الهندسة بجامعة جرونوبل ألبس في مدينة ليون في فرنسا، وياسمين هشام باحثة دكتوراة بجامعة باريس بانتيون سوربون بفرنسا، وديڤيد سامي الطالب بكلية هندسة جامعه مودينا وريدجو إميليا في إيطاليا، وسيف رشدي خريج كلية العلوم السياسية بجامعة كونكورديا في مدينة مونتريال الكندية، وميرال عادل الطالبة بكلية الاقتصاد في جامعة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنا سيمون أمير باحثة ماجستير بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالطلاب في وطنهم الأم متمنية لهم دوام الصحة في ظل ما يشهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا، والتوفيق أيضًا في دراستهم بالخارج والعمل على خدمة وطنهم بما اكتسبوه وسيكتسبوه كم خبرة خلال دراستهم في الخارج ثم عملهم سواء في نفس الدول أو عقب عودتهم إلى مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة لن تدخر جهدًا لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، خاصة عقب توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مختصة بوضع آليات عودة العالقين من الخارج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران والتضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية بشأن المصريين العالقين بالخارج، وتأكيده أن الدولة ستساعد كل مصري بالخارج يرغب في العودة إلى وطنه.

ومن جانبهم، أشاد الطلاب المصريون المشاركون في اللقاء، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لإعادتهم إلى أرض الوطن، مضيفين أنهم كانوا في حالة انبهار بالمتابعة الدائمة من قبل السفارة أو القنصلية لهم خطوة بخطوة حتى تم إعادتهم إلى أرض الوطن، كما أوضحوا أنهم قاموا بنشر فيديوهات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت الإجراءات التي تم اتخذها تجاهم من قبل السفارة أو القنصلية المصرية حتي عادوا إلى أرض الوطن، وذلك للرد على من يقوموا بتشويه جهود الحكومة المصرية تجاه أبنائها في الخارج، ونقل الصورة الحقيقة للجهد المبذول.

وشهد اللقاء عرضًا لفيلم تسجيلي بعنوان “خوارج العصر” على الطلاب، وذلك بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، تناول خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والذي حذر فيه من ظاهرة الإرهاب، مطالبا بضرورة استئصال أفكاره وتجفيف منابعه، كما تطرق الفيلم أيضًا إلى منهج التيارات الإرهابية الذين يحرضون على تكفير المجتمعات وإشاعة الأكاذيب وبث الخوف والرعب والفوضى.

وفي ختام اللقاء، أشارت الوزيرة إلى أنها طالبت من فريق عمل الوزارة بعمل “جروب” على تطبيق “واتس آب” لضمهم إليه بهدف التواصل الدائم معهم، وليكونوا حلقة الوصل مع زملائهم من الطلاب المصريين في دولهم سواء من عاد إلى أرض الوطن أو من لم يعد حتى الآن، وذلك لمتابعة أحوالهم، مؤكدة أنهم صوت مصر بالخارج وأنهم القادرين على تصحيح أي صورة خاطئ في حق بلادهم.

كما ووجهت السفيرة نبيلة مكرم رسالة طمأنة لهم ولجميع الطلاب المصريين الذين مازالوا في الخارج أن اللجنة الوزارية المشكلة بعضوية الهجرة والخارجية والصحة والطيران يبذلون جهودًا كبيرة في التنسيق مع الدول الأخرى لعودة جميع أبنائنا في الخارج سواء عن طريق السفارات المصرية بالخارج، أو وزارة الطيران والتنسيق بين سلطات الطيران في كافة الدول، فضلًا عن جهود وزارة الصحة في إجراء الكشف الطبي على العائدين وتقديم الرعاية اللازمة لهم خلال فترة الحجر الصحي.