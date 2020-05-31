تشكيل لجان للعزل المنزلى وتخصيص أرقام ساخنة للتواصل مع المشتبه بإصابتهم بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجان للعزل المنزلى بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة ، تكون مهامها تطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحالات الايجابية والمخالطين بالعزل المنزلي ومتابعة الحالة الصحية والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف لهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخالطين وتعريف المرضي بالأعراض التي تستدعي الفحص بالمستشفي إذا ظهر عليهم أي اعراض تنفسية ، وذلك للتيسير علي أهالي وابناء المحافظة ولتسهيل عملية التواصل مع المشتبه بإصابته .

هذا وقد أفاد مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بأنه بالفعل تم تشكيل اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل المنزلي لحالات كورونا وكذا الحالات المخالطة للمصابين برئاسة مدير الإدارة الصحية لكل مدينة وعضوية نائب رئيس مجلس المدينة ومسئول الطب العلاجي ومسئول الترصد ومسئولة رائدات ريفيات ومسئول رعاية أساسية .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي بدء تفعيل عمل لجان العزل المنزلي والتواصل تليفونياً مع الحالات علي مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية من الوزارة علي الخط الساخن (08008880700-0220816831 – 105) اضافة الي الخط الساخن للساده مديري الادارات ورقم غرفة الطوارئ والغرفة الوقائية ( وقائي 2176089 ) ( طوارئ 2176040- 2176041 )