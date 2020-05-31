رئيس جامعة مدينه السادات : منع دخول أى شخص الحرم الجامعى دون إرتداء الكمامة.
كتب عادل شحتينو
قرر الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعه
تطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية من اليوم ولحين صدور إشعار آخر .
وأكد الدكتور أحمد بيومي ، رئيس الجامعة، إن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى كليات الجامعة ومعاهدها والإداريين والعاملين فى إداراتها المختلفة.
ووجه سيادته ، إدارة الأمن بمنع دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة الواقية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة .
وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدولة المصرية ممثلة فى جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .
تنفيذا لقرار الحكومه بإلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب القانون كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.