رئيس جامعة مدينه السادات : منع دخول أى شخص الحرم الجامعى دون إرتداء الكمامة.

تنفيذا لقرار الحكومه بإلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب القانون كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.