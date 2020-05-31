الانتهاء من تنفيذ 1796 مشروعاً بسوهاج وقنا.. وجارٍ تنفيذ 779 مشروعاً أخرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى والمالى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتى سوهاج وقنا، والامتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظات جديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، دعم المحافظات لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الادارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الاعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها.

وخلال الاجتماع، قدم وزير التنمية المحلية تقريراً حول الموقف المالى والتنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيراً إلى أن قيمة التمويل الموجهة لتنفيذ عدد 2575 مشروعاً فى إطار المرحلة الاولى من البرنامج بمحافظتى “سوهاج – قنا”، حتى العام المالى 2019/2020، بلغت نحو 5.8 مليار جنيه، منها 2.6 مليار جنيه مكون محلى، و3.2 مليار جنيه مخصصات القرض المتاح لتمويل هذا البرنامج، حيث تم توجيه 3.1 مليار جنيه منها لمحافظة سوهاج لتنفيذ 1593 مشروعاً، و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا لتنفيذ 982 مشروعاً، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والنقل، وتغطية الترع، والتنمية الاقتصادية، وتدعيم الوحدات المحلية، منوهاً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 1796 مشروعاً، وجار تنفيذ 779 مشروعاً أخرى بالمحافظتين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر “سوهاج – قنا”، ساهم فى تحقيق معدلات متقدمة فى عمليات التطوير، وخاصة بالمراكز التكنولوجية، حيث ضمت محافظة قنا 7 مراكز، ومحافظة سوهاج 9 مراكز، وهو ما اتاح الفرصة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وتيسير وتبسيط الاجراءات المتعلقة بتلك الخدمات، منوهاً إلى ما حققه محور التنمية الصناعية من تقدم، حيث إنه جارٍ التجهيز لبدء تنفيذ اقامة اربع مناطق صناعية فى المحافظتين، بإجمالى استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالى 2020/2021.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بملف دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، ورؤية الحكومة فى هذا الصدد، فقد تم التأكيد على أهمية الامتداد الجغرافى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ليشمل باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار تعميم الممارسات الجيدة والاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية والتمويلية التى تم تطبيقها فى محافظتى المرحلة الاولى”سوهاج – قنا”، وصولاً لتطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل، ونظم وبرامج عمل الإدارة المحلية المتعلقة بتقديم الخدمات والتطوير المؤسسى وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، فضلاً عن إرساء أسس المشاركة المجتمعية فى تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات المحلية.

وتطرق وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى إشادة بعثة البنك الدولى بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى زارت مصر مؤخراً، حيث أشارت إلى ارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار البرنامج، والوصول إلى 5 ملايين مواطن مستفيد من إجمالى 8 ملايين بالمحافظتين، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تراجع معدل الفقر بهما.

وتناول العرض بياناً بعدد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الثانية من البرنامج، والتى يتم تنفيذها بمحافظتى سوهاج، وقنا، سواء المنتهية، أو الجارى تنفيذها وطرحها خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب توضيح ما يتعلق بتمويل تلك المشروعات.