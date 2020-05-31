رئيس الوزراء يتابع خطة الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية الاستعانة بمقار مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم بعض خدمات التوثيق العقاري، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات.

من جانبه، استعرض وزير العدل خطة تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الشكر لرئيس الوزراء على قيامه بحل مشكلة نقص عدد الموظفين ويتبقى حالياً مشكلتان جار العمل على حلهما، وهما: مشكلة عدد المقار وازدحامها، وهو ما يجري العمل على حلها من خلال التوسع في تقديم خدمات التوثيق عن طريق مكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، ومشكلة الإسراع في عملية الميكنة، حيث تم حتى الآن ميكنة 40% من مكاتب الشهر العقاري، مع رفع كفاءة شبكة الاتصالات الخاصة بها، ويجري العمل فيما يخص ميكنة باقي المكاتب.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطوط العامة لخطة التطوير والميكنة للخدمات الحكومية تتضمن توفير الوسائل الإلكترونية، وإدخال خاصية الحجز المسبق، وإعداد خطوط ربط سريعة، وإجراء تحديث كامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقميا وعن بعد، والربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك وغيرها من الجهات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن خطة استخدام مقار مكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق، تأتي في إطار خطة عامة لميكنة وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وتطوير وتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب التوثيق لتقديم خدماتها للجمهور عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب استحداث تطبيقات جديدة إلكترونية لتقديم الخدمات لمنع التزاحم والتكدس في مكاتب التوثيق.

وأوضح وزير الاتصالات في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على بروتوكول تعاون لاستخدام عدد من مكاتب البريد في تقديم خدمات التوثيق، بالتنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للبريد المصري، ليتم تشغيلها تباعاً وفق الخطة الموضوعة بتوقيتاتها الزمنية المحددة.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك خطة يجري الإعداد لها لاستخدام المراكز التكنولوجية المتوافرة بالمحافظات في تقديم خدمات التوثيق أيضاً، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهو ما سيسهم كذلك في رفع الضغط عن مكاتب الشهر العقاري، ويضمن عدم حدوث تزاحم أو تكدس بين المواطنين، لضمان سلامتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى لاستمرار تقديم هذه الخدمات للمواطنين وعدم توقفها حرصاً على مصلحة المواطنين.

كما قدم وزير الاتصالات عرضاً موجزاً حول خطة نشر خدمات التوثيق على مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية بالإضافة إلى التطوير الهندسي والتكنولوجي لمكاتب التوثيق، والتوقيتات الزمنية المتوقعة للانتهاء من كافة مراحل هذه الخطة، مشيراً إلى أن هناك مخططاً لتوفير خدمة جديدة تتيح الحصول على المستندات السابق إصدارها من خلال الإرسال بالبريد، بالتنسيق مع وزارة العدل، وجار العمل على الانتهاء منه.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع منتصف شهر يونيو؛ لمراجعة الموقف، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات التي سيتم تقديمها بشكل مميكن، على أن يتم البدء فوراً في توفير احتياجات مكاتب البريد من الأجهزة والطابعات والماسحات؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.