عاجل.. لتأخر تجهيز معهد الكبد..تخصيص الجناح الفندقى بالمستشفى التخصصي لعزل المصابين من الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية

كتب عادل شحتينو أصدر فريق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية بيانا بدأه بتقديم آيات الشكر و التقدير لجميع الأطقم الطبية و العاملين بالمستشفيات الجامعية علي كل ما يبذلونه من جهد مخلص و عمل دؤوب في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد واضعين أنفسهم خطوط الدفاع الأولي في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إن فريق إدارة الأزمة يقدر ويثمن جهد جميع الأطقم الطبية و العاملين فإنه يعرب عن تضامنه و وقوفه جنبا إلي جنب في حالة ثبوت إيجابية إصابة أى فرد من أفراد الأطقم الطبية و العاملين – لا قدر الله – معربين عن توفير كافة وسائل الدعم و الرعاية و أن كلية الطب و مستشفيات جامعة المنوفية لم و لن تتخلى عن أى فرد من منسوبي الكلية و المستشفيات الجامعية.