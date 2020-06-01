محافظه المنيا ايقاف اعمال وازاله كامله لـ 14حاله تعد علي املاك الدوله بـ 3 مراكز

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كتب اسامه سيد عبد العال
اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم تجاه المخالفين.
شدد المحافظ، علي تنفيذ القرارات الصادرة عن القياده السياسية، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
قال المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز ملوي، تمكنت من إزالة كاملة لـ 5 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على 15 فدانا جاري حرثها وتجهيزها للزراعه بقريىة نواي التابعة للمركز، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الازالة حيث تم إزالة 8 حالات تعد بالبناء بقرية جبل الطير.
وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز المنيا، أوقفت اعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع شادي بحي جنوب المدينة وتم التحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة لتحويله للنيابة العسكرية.
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