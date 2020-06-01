محافظه المنيا ايقاف اعمال وازاله كامله لـ 14حاله تعد علي املاك الدوله بـ 3 مراكز

كتب اسامه سيد عبد العال

اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم تجاه المخالفين.

شدد المحافظ، علي تنفيذ القرارات الصادرة عن القياده السياسية، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

قال المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز ملوي، تمكنت من إزالة كاملة لـ 5 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على 15 فدانا جاري حرثها وتجهيزها للزراعه بقريىة نواي التابعة للمركز، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الازالة حيث تم إزالة 8 حالات تعد بالبناء بقرية جبل الطير.