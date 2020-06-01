السياحه تتطالب الفنادق سرعه التقدم للحصول على شهاده السلامه الصحية حول تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة كورونا

أوضح ” عبد الفتاح العاصي” مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية, أنه يجب علي الفنادق التي لم تتقدم بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتي الآن، بالتقدم بطلباتها الي غرفة المنشآت الفندقية لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة، مؤكدا علي أنه في حالة قيام أي فندق باستقبال الزائرين دون حصوله علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة ستتخذ الوزارة ضده كافة الاجراءات القانونية الصارمة.