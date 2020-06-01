إزالة 10611 مخالفة بناء و15249 مخالفة على أراض زراعية في الفترة من 25 مارس وحتى 30 مايو الماضي

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،ً تضمن رصداً لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية. وأشار الوزير فى التقرير إلى أن الجهات المُختصة قامت، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 30 مايو الجاري، بإزالة 10611 مخالفة بناء على الأملاك التابعة للدولة وعلى الأملاك الخاصة.

وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 15249 مخالفة، بواقع 1542 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 13707 حالات تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3600 فدان. ولفت التقرير إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات خلال الفترة من 18 مارس وحتى 28 مايو 2020، بلغ 4177027 طن (بمتوسط يومي 59.7 ألف طن)، وجاء ذلك موزعاً بواقع 48.5% بالقاهرة الكبرى، و26% في أقاليم الدلتا، و13.4 في الصعيد، و9% في الإقليم الساحلي، و3.3% إقليم القناة. وشدد رئيس الوزراء على توجيهاته السابقة بضرورة الاستمرار في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور، دون أي تهاون مع أولئك الذين يستغلون الظروف الحالية، لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدى على أملاك الدولة.