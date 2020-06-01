رئيس الوزراء يستعرض تقريراً بشأن إطلاق قاعدة بيانات “طاقات” لتطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن انتهاء الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات طاقات http://takat.caoa.gov.eg/ ، والتي تهدف إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور صالح الشيخ: تهدف “طاقات” أيضا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن “طاقات” ستقوم أيضا بتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

وأوضح رئيس الجهاز أن “طاقات” تتضمن بداخلها 3 قواعد، الأولى هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والقاعدة الثانية هي قاعدة بيانات الاستشاريين المعنية بضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي، بينما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية، كما ستتاح للراغبين في الاستفادة منها بالقطاع الخاص.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن إنشاء “طاقات” يأتي في إطار إعطاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بموظفي الجهاز الإداري للدولة، ولم يقتصر الاهتمام على الموظفين الحاليين، بل امتد أيضاً إلى المتقاعدين منهم، إيماناً بكفاءتهم التي لا ينبغي أن تتوقف عند بلوغهم سن التقاعد بل يجب مواصلة المسيرة ونقل هذه الخبرات للأجيال القادمة.