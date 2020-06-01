مدبولي: نحرص على الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة “النافذة الواحدة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسئولين المعنيين بالوزارتين. وأكد رئيس الوزراء الحرص الشديد على الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة “النافذة الواحدة” بالمراكز اللوجيستية، بحيث يتم الاستعانة في تطويرها بأحدث الخبرات، بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدى إلى تيسير الحصول على الخدمات إلكترونيًا بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، وذلك بالتنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاتصالات. وخلال الاجتماع،

استعرض وزير المالية الموقف العام في منظومة النافذة، وخطط التشغيل المقترحة لهذه المنظومة بالمراكز اللوجستية القائمة بموانئ القاهرة الجوي، وبورسعيد، والعين السخنة، وشرق التفريعة، ومقر شارع فريد بمصر الجديدة، إلى جانب موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد معيط أن منظومة “النافذة الواحدة” يتم تطبيقها بشكل كامل في ميناء القاهرة الجوي، مشيراً إلى أن كافة الأنظمة تعمل حالياً في ميناء بورسعيد وفق المنظومة عدا المنطقة الحرة التي تم تجهيز التطبيقات الخاصة بها، وجار العمل لاستكمال بعض الأعمال لتتواءم مع قطع الغيار القديمة، وسيتم العمل بشكل كامل بنهاية شهر يونيو الجاري، موضحاً كذلك أنه فيما يتعلق بميناء السخنة، فمن المقرر أن تنتهي شركة موانئ دبي من الأعمال الخاصة بها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، على أن يعقب ذلك إجراء الاختبارات لهذه الأعمال، ثم تبدأ عملية التشغيل التجريبي لها.

كما أوضح وزير المالية أنه جار العمل على الانتهاء من بعض الأعمال الفنية في أنظمة ميناء شرق التفريعة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي بالكامل لموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط قبل نهاية العام الجاري. كما استعرض موقف الإدراج الالكتروني على منظومة “نافذة” وتطبيق “الموبايل” في المراكز اللوجيستية بكل من محافظتي القاهرة وبورسعيد، من حيث عدد الشهادات المُدرجة على الموقع الإلكتروني، وكذا عدد أصحاب الشهادات المدرج لهم شهادات عبر الإنترنت، وعدد الشركات التي تم تسجيلها وتنشيط الحسابات الخاصة بالخدمات الالكترونية على المنظومة، إلى جانب عدد الحسابات التي تم تسجيلها وتنشيطها والخاصة بالخدمات الإلكترونية على المنظومة، فضلاً عن عدد المستخدمين النشطين لتطبيق نافذة على الهواتف الذكية.