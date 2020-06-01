مصر تستعد لأضخم صفقة عسكرية مع دولة أوروبية

أعلنت جريدة “لا ريبوبليكا ” الإيطالية, أن الحكومة في روما تستعد للموافقة قريباً على أضخم صفقة عسكرية مع مصر, تتضمن فرقاطات ولانشات صواريخ، بالإضافة إلى مقاتلات يوروفايتر تايفون.

وقالت الصحيفة أن الصفقة الضخمة تتضمن فرقاطتين من طراز “فريم بيرجاميني” اللتان كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، المعززة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى 4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر. وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة يوروفايتر تايفون متعددة المهام، و 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمر للاستطلاع والتصوير الراداري.

وقالت الصحيفة نقلا عن تصريحات مصدر من رئاسة الوزراء الإيطالية، أنه رغم الكثير من الصعوبات والمعوقات ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، إلا أن تلك الصفقة تعد بمثابة مهمة القرن، فهي لا تمثل قيمة تجارية وصناعية لإيطاليا فحسب، بل وتأتي ضمن رغبة روما في الحفاظ على علاقات صلبة مع القاهرة، وكذا الحفاظ على حوار سياسي يختص بالعديد من الملفات المفتوحة بمنطقة شرق المتوسط. يذكر أم رئيس شركة فينكانتيري للصناعات البحرية الإيطالية جوزيبي بونو، وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز “فريم” بقيمة 1.2 مليار يورو.

من جانبه صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماريو في شهر فبراير الماضي بأن الحكومة الإيطالية لم تتخذ قرارها بشأن الصفقة المصرية بعد، لكنه ألمح إلى موافقة الحكومة لقطع الطريق على الجانب الفرنسي المنافس الذي لن يفوت الفرصة في حال عدم إتمام الصفقة مع مصر. وكانت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، قد أعلنت أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”. وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149.