النيابة العامة :عقوبة مروجي الشائعات أو الأخبار الكاذبة بشأن كورونا الحبس وغرامة تصل الى 300 ألف جنيه

أهابت النيابة العامة في بيان لها المواطنيين بعدم الالتفات إلى أي أخبار بشأن أزمة كورونا إلا من المصادر الرسمية والمؤسسات الوطنية ..وحذرت النيابة العامة مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة على الشبكة المعلوماتية التي تهدم الى الاخلال بالنظام العام ،مؤكدة أنه في حال ضبط هؤلاء فإنهم يتعرضون لعقوبة الحبس التي لا تقل عن سنتين أو الغرامة التي تبدأ من 100 الف وحتى 300 الف جنية إضافة الى مصادرة أدوات الجريمة .