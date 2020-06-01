مجلس النواب يؤكد إصابة النائب عيد هيكل بـ”كورونا”

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنّه لم يتبين حتى الآن عدد الإصابات بين نواب البرلمان بفيروس كورونا،وأنه حتى اللحظة هناك إصابتين مؤكدتين بكورونا، وهما النائبة الدكتورة شيرين فراج التي تعافت بشكل كامل من الأزمة المرضية، والنائب عيد هيكل الذي يخضع حاليا لبروتوكول العلاج بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا. وأوضح أمين النواب أنّ هناك حالات مشتبه بإصابتها بين أعضاء البرلمان، لكن لم يتأكد إصابتها بعد، لعدم ظهور نتائج المسحات، لافتا إلى أنّ النواب نشوى الديب وهشام مجدي ويوسف الشاذلي وغيرهم، لم تتضح إصابتهم من عدمه بفيروس كورونا، خاصة أنّ أغلبهم لديه مشكلات في الجهاز التنفسي، وما زالوا بانتظار نتائج المسحات. وأكد فوزي في تصريحات صحفية أنّ المجلس يبذل قصارى جهده في سبيل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، كما أنّ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يتابع يوميا حالات أعضاء المجلس الصحية، ويطالب جميع النواب بالمحافظة على التباعد الاجتماعس لحماية أنفسهم من الوباء. وتابع أنّ إدارة الطب الوقائي بمجلس النواب، تبذل جهدا كبيرا لمتابعة حالات النواب الذين يترددون لإجراء بعض الفحوصات، وفور الاشتباه في أي أعراض يتم الإبلاغ عنها فورا، قائلا: “نتعامل بشفافية وليس لدينا ما نخفيه”. وعن إجراءات الوقاية التي يتخذها المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أكد الأمين العام لمجلس النواب، حرص المجلس على تعقيم قاعاته، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات الطبية طوال فترة وجودهم داخل المجلس، وغسل اليدين بشكل دائم واستخدام الكحول لتطهير وتعقيم اليدين. وقال فوزي إنّ أعراض للعاملين داخل قطاع الأمانة العامة يتم التعامل معها بحذر شديد، فضلا عن متابعة الحالة الصحية، مع الالتزام بالعزل الكامل لحماية باقي العاملين من أي إصابات جديدة. واتخذ مجلس النواب عددا من الإجراءات الاحترازية مؤخرا، وبينها تعقيم منشآت وقاعات المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.