صورة تكشف عن خطة إعادة فتح المساجد أمام المصلين

كشفت وزارة الأوقاف عن أعمال وضع المخطط والتصور النهائي لخطة إعادة فتح المساجد أمام المصلين، عبر مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد.

ويتضمن المخطط، وفقا لما نشرته وزارة الأوقاف نظاما خاصا لترتيب صفوف المصلين داخل المساجد، حيث اشترطت ترك مسافات لا تقل عن صافى متر ونصف المتر طولا وعرضا “رأسيا وأفقيا” بين كل شخص وآخر وبين كل صف.

وأعلن عن المخطط الجديد وزير الأوقاف ، محمد مختار جمعة، خلال استقباله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادا لعودة العمل بها.

وتشمل الإجراءات ارتداء المصلين الكمامة، وإحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى، وقصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط، دون فتح الأضرحة أو دور المناسبات، أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد، بالإضافة إلى غلق دورات المياه نهائيا خلال هذه المرحلة، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.