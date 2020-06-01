آدم حُنين ..من آصالة المحلية إلي المعاصرة العالمية

ماجد ميخائيل:ساعد الحركة الفنية المصرية بشكل قوي.

تحقيق أمل خليفة

الأسبوع الماضي فقد الوسط التشكيلي واحدا من أبرز رموزه المعاصرين وهو الفنان المصري والعالمي آدم حنين والذي لم يعتمد في إبداعه على النخبة المثقفة فقط وانما اتجه لعموم المتلقين، وجمع عطاؤه بين التشكيل والنحت غير أن النحت كانت له الغلبة على عطائه وفيه لم يعتمد بالاعتماد على خامة نحتية واحدة وإنما استخدم الفخار والجص والبرونز والجرانيت وغيرها، وقد حقق في إبداعه، المعادلة الصعبة التي جمعت بين الحداثة والبساطة والهوية المصرية رغم ماتتميز به أعماله من تجريد .

آدم حُنين لم يترك مكانه في ساحة الفن التشكيلي قبل أن يترك بصمته الشخصية التي تقول “لقد كنت هنا وسأظل موجود” لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ترك مدرسة كاملة المعالم لها أساتذة ومريدين لكل منهم أبداعه المتميز الذي نمي وترعرع تحت مظلة المبدع العالمي. فحافظ علي الهوية المصرية للفن التشكيلي وواكب الحداثة الفنية العالمية في نفس الوقت.

قال عنه الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب إنه عامود من أعمدة النحت المصري المعاصر، ويعد أمتدادا لرواده الأوائل بدءاً من محمود مختار وجمال السيجيني وكمال خليفة، ثم تبني بعد ذلك رؤية التجديد بعيداً عن الشواطيء القريبة، ثم دخل في مناطق التجريد الحر والتلخيص الشديد دون أنتظار لحصد شعبية من وراء أتجاه قد يكون بعيداً عن ذائقة الجمهور العادي، وقد نري أن له تأثير قوي علي الفنانين الشباب في الأجيال التالية له وخاصة من خلال “سيمبوزيوم” النحت في أسوان الذي أسسه وأستمر يحتكر رئاسته حتي آخر يوم في حياته.

الحرص علي التجديد

وأضاف نجيب قائلاً: آدم حنين كان مجدداً وحريص علي السير خارج المألوف ومداعبة الذائقة الشعبية لحصد الأعجاب، فهو قد أختار التأثير وربما كان في أعماله الأخيرة أقرب إلي التجربة الأوروبية أكثر من قربه من المنابع المصرية وخاصة عند مختار.

وأستهل الناقد الفني والشاعر ماجد يوسف حديثه بالكلام عن محمود مختار الذي يعد حُنين أمتدادا له مؤكدا علي أن “مختار” قد أحيا الدراسة الفنية في فن النحت التي أنقطعت بإنقطاع الحضارة الفرعونية، وأبرز مثال واضح علي هذا، تمثال “نهضة مصر” فنلاحظ في هذا التمثال القيم المستقرة في النحت الفرعوني القديم وقد تلبست بروح العصر، حيث تعلم مختار فن النحت في “باريس” فحدث المزج الذي كنا نفتقده و نفتقد أبتعاث المدرسة المصرية في الفنون بشكل عام، حيث أن كل المدارس الفنية وكل الكليات الفنية أقامها لدينا في البدايات أساتذة أجانب برعاية الطبقة البرجوازية القديمة، لذا كانت نشأة الفنون الجميلة في العصر الحديث نشأة يغلب عليها البعد الأجنبي، حيث كنا في مرحلة نهوض ومرحلة أدراك للشخصية المصرية في مرحلة ثورة 19 التي أنجبت أيضاً في الموسيقي سيد درويش الذي أنتزع الموسيقي المصرية من براثن “أمان يا لاللي” والموسيقي التركية التي كانت كانت تقوم على الزخارف، و أصبح يوجد لدينا أغاني للطوائف وأغاني للحرفيين، في نفس هذا الوقت أنتزع مختار أيضاً هذه المصرية أو أوجدها في الفن بعقد الصلة بين الفن الفرعوني القديم وبين المعاصرة.

وأستطرد يوسف قائلاً: لذلك نحن نجد أن تمثال نهضة مصر أو الأعمال التي يمكن أن نراها في متحف مختار تنضح بهذه القيمة بالجمع بين القيمتين، والتي أطلقوا عليها في ذلك الوقت الأصالة والمعاصرة. آدم حُنين يأتي في الجيل الذي يلي جيل مُختار ولكنه تشرب بهذه الروح المصرية وأستطاع أن يرسخ ترسيخا أكيداً لمفهوم المدرسة المصرية في فن النحت دون أن يبتعد كثيراً عن العصر، ولذلك نحن نثمن أعماله، كما يثمنها نقاد الفن علي مستوي العالم ويضعوه في مصاف “هنري مور” الإنجليزي وغيره من الفنانين الكبار الموجودين في أي مكان من العالم.

وحدة الكتلة

وأضاف يوسف قائلاً: هناك علاقة وطيدة الصلة بين أعمال آدم حُنين والنحت المصري القديم فنلاحظ أن لأسباب دينية كانت النحت المصري القديم يحافظ علي وحدة الكتلة فعندما ننظر إلي تمثال رمسيس سنجد إنه عبارة عن وحدة واحدة وصلت إلينا عبر العصور سليمة كما هى، لأن الفنان المصري القديم كان يعتقد إنه عند عودة الروح “الكا” لا بد أن تجد تمثال المتوفي سليماً، حتي تعود إليه. لذلك كان يعمل النحات المصري القديم دعامة عند الذقن تربط بين الرأس والجسد لأن الرأس هي أضعف منطقة في المنحوتة، فنلاحظ في النحت اليوناني في “رمي” القرص والجلة حينما يبتعد الذراع عن الجسد كان يتكسر ووصلت إلينا كثير من روائع الفن اليوناني القديم مكسورة، علي سبيل المثال” فينوس” آلهة الجمال بدون أذرع وهكذا كل النحت القديم اليوناني الذي كان يحرص علي تقليد الحركة الإنسانية ولم يكن يعتقد في عودة الروح ولا في البعث ووجود عالم آخر، فلم يكن يعني بإن التمثال يكون متماسكك مثل النحت الفرعوني الذي كان لأسباب دينية يحرص علي الكتلة متماسكة، وهنا تأتي العلاقة فنلاحظ في أعمال آدم حُنين هذا التماسك في الكتلة والخطوط الخارجية والتكوين الكلي للتمثال وبرغم هذه المصرية البادية لكنه أيضا ينتمي إلي الأحساس المعاصر للنحت المعاصر ذلك الذي يبتعد عن التمثيل الحرفي للجسد الإنساني أو يبتعد عن التشخيص المباشر للكيان الإنساني وأنما يجرد هذا الكيان تجريدات لا تفقده الصلة لا بمصريته القديمة وبقيم فن النحت القديم ولا باللحظة المعاصرة التي مالت إلي التجريد بشكل عام في الفنون من نحت وتصوير وغيره ولا نشعر أيضاً بأن هذا التمثال له علاقة بالإنسان أو بالجسد الإنساني أو بالكتلة الإنسانية البشرية وإن كان هذا يتم في خطوط جيدة وعصرية.

وأستطرد يوسف قائلاً: لعل مختار كان في العصر السابق علينا وكان بداية لهذا الأتجاه الذي كرسه وأكده آدم حُنين في النحت.

وفي محاولة لتقريب الفكرة قال يوسف آدم حُنين أستطاع أن يرسخ للمنطلق الذي بدأه محمود مختار وأن يصل به إلي مشارف التعبير الفني والجمالي الذي لا يقلد الغرب ويعكس خصوصية المدرسة المصرية ويحتفظ لها بأبعادها الأصيلة، لأن نحن في فن النحت من أكبر شعوب الأرض الذين أخترعوا أو أبتدأوا فن النحت في الحضارات الكبري كلها ولازالت هناك شواهد كبيرة من الفن الفرعوني موجودة حتي هذه اللحظة كما ربما لم يحدث مع كثير من الحضارات وأنا في تصوري أن هذه هي القيمة الكبيرة لآدم حُنين انه رسخ للمدرسة المصرية في فن النحت بما جعلها تشارف أحدث المدارس النحتية في العالم أو في الغرب مثل “هنري مورو” في انجلترا وغيره من النحاتين الكبار.

غزارة الأنتاج

كما أكد الفنان التشكيلي ماجد ميخائيل علي أن آدم حُنين يعد علامة كبيرة جداً بعد مختار. فهو من العلامات التي تركت أثر كبير في الفن التشكيلي وهذا يعود لعدة أسباب منها انه كان غزير الأنتاج وبالتالي هذا أعطي زخم للفنانين أن يروا التجربة الكاملة لهذا المنتج الذي حقق عملية الأستمرار، و ليس مجرد منتج بسيط لا يحقق البروز والمشاهدة، ولقد كان هناك عنصر آخر تحقق بسبب العمر فأستطاع بسبب هذه الميزة أن يؤسس لأجيال من النحاتين فمثلاً نجد فنان يبلغ من العمر ستين عاماً وقد كان تلميذ لآدم حنين في نفس الوقت قد نجد فنان يبلغ من العمر ثلاثين عاماً وأيضاً تلميذ له، فعنصر العمر اعطاه فرصة أن يؤسس لأجيال. طبعا هو أسس لأجيال لأن هذه الرغبة كانت موجودة لديه، فكل فنان قد يحقق تجربة شخصية جداً ولكن لا يكون لها أثر في محيط الفنانين، لكن آدم حُنين من مميزاته بجوار انتاجه الغزير أستطاع أن يوجد أجيال متتالية من التلاميذ لمتابعة الحركة بالشكل الذي كان يراه، وهذا لم يؤثر علي الناحية الأبداعية لهؤلاء الفنانين، بل ظل كل فنان له شخصيته المستقلة حتي وإن كان تأثر بآدم حنين بقدر ما، لأن بالطبع الأحتكاك يؤثر وأيضا عندما يقتنع الفنان بآخر فبالتأكيد بيكون له تأثير إيجابي عليه ، أنما لم يغير من أبداعات كل فنان أو نحات علي حدة.

الباحث والخبير

وأستطرد ميخائيل قائلاً: آدم حُنين عاش في باريس لمدة تقترب من 25 عاما مما جعله باحث وخبير في الفن المصري بشكل يجعله مواكب للفنون المعاصرة في وقته، وبناء علي ذلك كان هناك دور للفنان فاروق حسني في عودة آدم حُنين لمصر، فوجود وزير ثقافة قوي في ذلك الوقت أستطاع اقناع آدم بالعودة والعمل في مصر فيقوم بترميم “أبي الهول” ويؤسس “لسمبوزيوم” أسوان ويصبح له تلاميذ وآجيال كثيرة من الفنانين، فكل هذه العوامل ساعدت آدم إنه يساعدنا ويساعد الحركة التشكيلية المصرية. وهذا الدور مهم جداً بعد دور محمود مختار، خاصة أنه تأثر في شبابه بالكتاب الذين كانوا موجودين مثل العقاد وغيره، كما تأثر بالبيئة، فمصر في ذلك الوقت كانت تعطي منحة للفنانين في الجرنة فيذهبوا إلي النوبة والأقصر يدرسوا الطبيعة هناك ويعملوا في المراسم والورش والأتيليهات، وذلك بغرض تكوين شخصيتهم المصرية في الخمسينات والستينات.