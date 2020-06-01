غلق مصنع غزل شبين..والأمن يتدخل !!

سادت حالة من الغضب والاستياء بين عمال شركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد عودتهم من اجازة العيد يوم 29 مايو 2020 المنتهى حيث فوجئ العمال بغلق المصنع وتعليق منشور داخل الشركة بعنوان :محضر لمجلس الإدارة فى 30-5 مكتوب بخط اليد بامضاء رئيس مجلس الادارة عن موافقة مجلس الإدارة بالاجماع على إغلاق الشركة خلال شهر يونيه نظرا لعدم موافقة العمال على تشغيل الشركة ثلاث ورديات بحيث يمكن تدبير المنح والحوافز المطلوبة عدا المرتبات فان الشركة ملتزمة بتدبيرها وصرفها اما المنح والحوافز فتعتمد على التشغيل علما بتوافر الخامات المطلوبة للتشغيل والعملاء قاموا بسداد دفعات مقدما.

كشف العمال انهم يرفضون العمل 3 ورديات ولكن يرغبون بفتح الشركة وتشغيل المصنع كما كان قبل العيد بتخفيض 50%حيث كان قطاع الخدمات والصيانة يعمل يوم ويوم راحة والإنتاج يوم عمل ويومين راحة لتنفيذ العمل ورديتين ويطالبون بتوفير الإجراءات الاحترازية والتطهير وتوفير كمامات خوفا من تفشى فيروس كورونا بينهم كما حدث بمصانع المنطقة الصناعية بقويسنا ..كما طالبوا بالمعاملة بالمثل كما فى غزل المحلة .

وكان العمال قد أوقفوا العمل بالمصنع مما استدعى معه طلب إدارة الشركة الاتصال بالجهات الامنية ..و حضرت قوة من الامن المركزى وطالبت العمال بحضور10 منهم لعرض الامر على اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الذى وعدهم بالاتصال بقيادات الشركة القابضة لإيجاد حل كما أكد العمال فشل مفاوضاتهم مع مفوض الشركة والعضو المنتدب.

كشف العمال انهم لم يقبضوا مرتب شهر مايو المقرر صرفه يوم25و28مايو الماضى لا كثر من1500عامل علاوة على الحافز.زوقالوا ان الأمن المركزى وأمن المصنع اغلق البوابات و منع العمال من دخول المصنع ..وطالب العمال بفتح المصنع وتشغيله لان إغلاقه بمثابة اعدام لالاف الأسر التى تحتاج إلى الراتب لاعالة اسرهم وتوفير الدواء للمرضى وفى ذات الوقت يطالبون بالحفاظ على حياتهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتخفيض العمالة وتعقيم وتطهير المصنع بصفة دورية.

يذكر أن الشركة كانت قد أصدرت امر إداري مكتوب بخط اليد وبامضاء رئيس مجلس الإدارة أيضا وتم تعليقه بالشركة بإعطاء اسبوع اجازة عيد الفطر مدفوعة الاجر على ان يتم تشغيل الشركة بكل طاقتها بعد العودة من اجازة العيد بنظام 3ورديات وصرف منحة العيد 36يوما اضافة للحافز الطبى بعد البدء فى تشغيل الشركة لمدة 10ايام ..واكدت الشركة انه فى حالة عدم عودة العمل بنظام3ورديات لن تتمكن من تدبير السيولة المطلوبة لصرف هذه المنحة حيث أنها مطالبة بصرف حافز شهرى يوم10يونيه ..واهابت الشركةجميع العاملين بالعودة للعمل بأقصى طاقة حتى يمكن توفير السيولة للشركة للوفاء بالتزاماتها وصرف مستحقات العاملين فى مواعيدها دون تاخير