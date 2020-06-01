“الزراعة” :ضبط أعلاف وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بمحافظة الجيزة

أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة انه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ،والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف..فقد وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الاعلاف بمحافظة الجيزة بتصنيع اعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن لاعلاف غير مرخص لهما بذلك وتم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات وداهمت القوة المصنع حيث تبين الأتى:-المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (177طن) مواد خام منتهية الصلاحية واعلاف معدة للتداول .و (10 طن) مواد خام لاضافات اعلاف منتهية الصلاحية. كما تم ضبط مخزن ادوية بيطرية به (4376)عبوة مقلدة ومغشوشة بكمية (4.376 طن) بالاضافة الى (14.5 طن) مواد خام لتصنيع الادوية منهم (2.5 طن) مواد منتهية الصلاحية كما تم ضبط مخزنين أخريين فى نفس المحافظة بهما 5 الاف طن اعلاف معدة للتداول والمخازن غير مرخصة من قبل وزارة الزراعة وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها .وأضاف سليمان وزارة الزراعة تعمل على ضبط إيقاع صناعة الاعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية. والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك. وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الاقليمى للأغذية والاعلاف.