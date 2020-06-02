وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بالمنو فية

كتب عادل شحتينو

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع ايقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بكل مدن وأحياء المحافظة وذلك لمدة ستة أشهر مع استمرار اصدار التراخيص بكافة قري المحافظة .

وأشار محافظ المنوفية الي أن الهدف هو خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة وتنفيذ القانون علي المخالفين مضيفا أن المحافظة بكامل اجهزتها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بكافة أنواعها سواء بدون ترخيص أو تجاوز في ارتفاعات المباني أو مخالفة خط التنظيم أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمباني وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتعامل الفوري في هذا الشأن .