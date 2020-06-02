ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بخامات مجهولة المصدر بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات كائن بدائرة مركز شرطة تلا) لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية والقياسية .. وبحوزته بالمصنع الآتى :

عدد ( 24 ) ماكينة خياطة

عدد ( 30 ) توب ليكرا قطن مختلفة الألوان زنة الواحدة ( 20 كيلو جرام ) .

عدد ( 25 ) كرتونه خيط بكل كرتونه عدد ( 12 ) بكرة مختلفة الألوان طول الواحدة (5000 متر ) .

عدد ( 17000 ) ملصق .

عدد ( 12000 ) كمامة قماش مختلفة الألوان ( مغلفة ومعده للبيع ) .

عدد ( 20000 ) كمامة قماش تحت التصنيع .

وقد ورد تقرير لجنة التفتيش الصيدلى المرافقة للمأمورية بأن الكمامات غير صالحة للإستخدام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة