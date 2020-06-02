الخارجية الفلسطينية تدرس مقاضاة “إسرائيل اليوم” لنشرها أكاذيب على لسان المالكي 

كذّبت وزارة الخارجية الفلسطينية ما نشرته صحيفة ” اسرائيل اليوم” وموقع ” القناة السابعة ” الإستيطانية من تصريحات ملفقة ومختلقة على لسان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ” رياض المالكي”، في تحريف متعمد لما جاء في مقابلته مع صوت فلسطين صباح يوم الإثنين الماضي.

إن الوزارة إذ تدين هذه الصحافة الصفراء التي تبث السموم والكذب في هذه المرحلة بالذات لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي من موضوع الضم، فإنها تؤكد أن ما تم نشره عبر صحيفة ” اسرائيل اليوم” وموقع ” القناة السابعة ” يختلف تماماً و ويتناقض جملةً وتفصيلاً مع ما جاء في مقابلة الوزير د. المالكي بشأن الموقف العربي من عملية الضم، ونُشير هنا أن تلك المقابلة متوفرة بالكامل على صفحة الوزارة لمن يريد الاطلاع عليها ومراجعتها.

ترى الوزارة أن هذا الهجوم يتم بشكل ممنهج في هذه المرحلة بالذات من قبل مؤسسات دولة الإحتلال بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، بعد أن تأكد لها صلابة وصدقية هذا الموقف الذي يقوده الرئيس محمود عباس في مواجهة قرار الضم، وما لحقه من اجراءات استعمارية على الأرض. تدرس الوزارة مقاضاة صحيفة “إسرائيل اليوم” لنشرها الأكاذيب على لسان الوزير رياض المالكي .