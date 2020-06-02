صحة النواب تطالب بتوسيع الرقابة الحكومية على دور الأيتام والمسنين لمواجهة كورونا

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة أن تستمر جهود التعقيم والتطهير والتوعية الشاملة في دور الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

مؤكدا علي أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذه الأزمة لا تزال النموذج الأفضل في المواجهة كونها تستهدف صحة وسلامة المواطن دون أي إعتبارات أخرى، حتى مع التفكير في خطة التعايش خلال الفترة المقبلة.

لافتًا إلي أن جهود التطهير والتعقيم والتوعية جزء رئيسي من هذه الجهود التي تتم على أرض المواجهة، وهو أمر لابد من استمراره بكافة المستويات في دور الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الأمر المنوط بوزارة التضامن ومن الضروري الاستمرار فيه بشكل فعال حرصا على صحة وسلامة الجميع الذي تمثل هدف لكل مساعي المواجهة.

وأكد أن مثل هذه الدور تحتاج المتابعة والرقابة المستمرة، حتى لا تكون بؤرة لانتشار العدوى، والمساعدة على فاعليتها، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك دوريات مستمرة من وزارة التضامن على هذه الدور بشكل فعال بجانب أعمال التطهير والتعقيم والتوعية حرصا على سلامة وصحة الجميع.